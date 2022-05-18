安芭赫德再呈受傷照被質疑執圖　尊尼特普律師再三追問捐咗錢未？

尊尼特普昨日繼續在庭上作供。（影片截圖）

尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司，在全球觀眾熱切關注下，繼續進行審訊。安芭赫德昨日（17日）在庭上呈上新一輪證物，以三張相片證明自己曾經歷前夫尊尼特普的肢體暴力。相片中顯示，安芭的鼻樑及右眼窩位置有明顯傷痕及瘀痕，安芭指出，相片攝於2016年，顯示自己經受尊尼特普肢體暴力，並留下傷痕。

安芭赫德在庭上呈上自己被家暴的證據相片。（影片截圖）

尊尼特普的代表律師Camille Vasquez在庭上就相片的真實性提出質疑，她質詢安芭：「妳係唔係啱啱執過呢幾張相？」安芭赫德即時招積回應：「冇！我從來唔會執相！」相信在美顏、濾鏡、修圖盛行的年代，能夠如此霸氣地指自己從來不會修圖的女演員，似乎只有作為「荷里活首席花瓶」的安芭赫德，才具備足夠條件。

安芭在庭上霸氣回應律師的質詢。（影片截圖）

自官司展開以來，安芭赫德幾乎一直以素顏上庭示人，雖然她在庭上的應對與情緒表達醜態百出，但無可否認，安芭對自己的容貌有着絕對自信。至於安芭有否修圖，則可以從平日在社交媒體上發布的日常生活照片略見一二。

被逼承應未捐出5000萬美元

至於安芭赫德早年在英國訴訟獲勝後，曾聲稱將會捐出尊尼特普給予的5000萬美金的和解金，分別會捐予「美國公民自由聯盟」與「洛杉磯兒童醫院」。不過今次出庭時安芭赫德被對方律師再三追問下，只好直認自己未按照約定，將離婚和解金捐出，並指是因為遭到Johnny Depp起訴所致。