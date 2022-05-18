《拾陸比玖》搵陳果做監製拍電影　搞網上眾籌極速籌得156萬

人氣YouTube頻道《拾陸比玖》由新生代演員柯煒林、郭爾君、陳海寧、周祉君及馮海銳開設，不時也會請來其他演員拍片客串，其中之一便有陳漢娜。最近他們有一個大搞作，在上月4月20日於網上眾籌平台Kickstarter舉辦了的眾籌計劃，他們打算推出首部劇情電影《搗破法蘭克》(Smashing Frank) ，至今已有三個星期，共獲得1900多名贊助人支持，暫時籌得港幣$156萬。

《拾陸比玖》成員左起郭爾君、戴玉麒、陳漢娜、龔志業。

眾籌期限尚餘7日，至5月25日結束，現階段距離港幣250萬的眾籌目標金額尚欠94萬，到底最後能否成功，關鍵就在最後7日的衝刺時刻。」《搗破法蘭克》概念短片及網上番外篇短片，找來電影界著名監製田啟文、三大網台台柱《試當真》的許賢、《好青年荼毒室》的鹽叔及《JFFT》的雞翼客串，可謂將網絡界及電影界連結於一起。短片播出後，嶄新的拍攝方向，吸引不少網民於討論區熱烈討論，並留言支持：「一直都喜歡他們的YouTube片，希望成功」、「支持本土創作、香港電影及演員」、「高質製作要支持」、「這個方法是電影的新出路口」。

《拾陸比玖》團體照。

《拾陸比玖》籌備的瘋狂黑色喜劇《搗破法蘭克》，由香港著名導演陳果監製，是新晉導演蔡康凝首次執導劇情長片，由陳漢娜擔、郭爾君、戴玉麒、龔志業主演，故事講述這四名不甘心安於現狀的年輕人，是社會所遺棄的怪胎，本打算行劫為富不仁的老油條，以此作為反擊，並希望重掌自己的命運，卻因此而捲入了一間富豪教會的洗黑錢陰謀之中。