Marvel︱變形俠醫表妹化身SHE HULK　天才律師變身六尺七超級英雌

《變形女俠：律政英雌》劇集海報。（Disney+提供）

Marvel電影宇宙在登上Disney+頻道後，繼續以劇集形式開發MCU第四階段，在《月光騎士》（MoonKnight）剛結束後，推出全新的超級英雄變形女俠（SHE-HULK），劇集《變形女俠：律政英雌》將於8月17日啟播，預告已於今日（18日）首播。

SHE HULK需要經歷一段自我發現的歷程。（《變形女俠：律政英雌》預告截圖）

《變形女俠：律政英雌》講述變形俠醫（Hulk）的表妹珍妮花華特斯（Jennifer Walters）在表哥的幫助下激發潛能，化身綠色巨人變形女俠。

變形俠醫將幫助表妹適應作為SHE HULK的過程。（《變形女俠：律政英雌》預告截圖）

珍妮花原本是一位三十出頭、單身、而且絕頂聰明的律師，她專門負責處理有關超人類的案件。但自從她變身成一位六呎七吋的超能女俠後，生活便開始便得複雜，而且笑料百出。

變形俠醫的表妹，原本是一位單身、三十出頭的律師。（《變形女俠：律政英雌》預告截圖）

成為SHE HULK後，生活起了變化。（《變形女俠：律政英雌》預告截圖）

劇集的變形女俠將由艾美視后塔提安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）飾演，麥克雷法路（Mark Ruffalo）飾演的變形俠醫亦會主演，聯同早期《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）由添羅夫（Tim Roth）飾演的反派Abonimation及《奇異博士》由Benedict Wong所飾演的Wong，將會打造出一個複雜又玩味的英雄掘起故事。

《奇異博士》系列的Wong將會在劇集裡出現。（imdb）

添羅夫在《新變形俠醫》裡飾演的反派Abonimation將會回歸。（預告截圖/imdb）

除了《變形女俠》外，Marvel亦宣布《鷹眼》劇集裡的聾啞女角Echo將會推出個人劇集，首張劇照亦已經曝光，預計將於2023年推出。