Marvel︱變形俠醫表妹化身SHE HULK 天才律師變身六尺七超級英雌
撰文：莫匡堯
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Marvel電影宇宙在登上Disney+頻道後，繼續以劇集形式開發MCU第四階段，在《月光騎士》（MoonKnight）剛結束後，推出全新的超級英雄變形女俠（SHE-HULK），劇集《變形女俠：律政英雌》將於8月17日啟播，預告已於今日（18日）首播。
《變形女俠：律政英雌》講述變形俠醫（Hulk）的表妹珍妮花華特斯（Jennifer Walters）在表哥的幫助下激發潛能，化身綠色巨人變形女俠。
珍妮花原本是一位三十出頭、單身、而且絕頂聰明的律師，她專門負責處理有關超人類的案件。但自從她變身成一位六呎七吋的超能女俠後，生活便開始便得複雜，而且笑料百出。
劇集的變形女俠將由艾美視后塔提安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）飾演，麥克雷法路（Mark Ruffalo）飾演的變形俠醫亦會主演，聯同早期《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）由添羅夫（Tim Roth）飾演的反派Abonimation及《奇異博士》由Benedict Wong所飾演的Wong，將會打造出一個複雜又玩味的英雄掘起故事。
除了《變形女俠》外，Marvel亦宣布《鷹眼》劇集裡的聾啞女角Echo將會推出個人劇集，首張劇照亦已經曝光，預計將於2023年推出。