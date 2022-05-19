《被消失的凶案》洪天明化爛面妝　深明濕疹之苦︰嘴角乾到抓損

由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪主演，羅守耀執導的懸疑電影《被消失的凶案》，貫徹導演重口味風格，集血腥、暴力、意識大膽於一片。其中在戲中飾演「爛面超」的洪天明，被懷疑與Dada通姦被揭，要殺人滅口。而所謂的爛面，其實是不少香港人都會患有的濕疹，只是角色的症狀嚴重，到面容潰爛，而天明就為這個妝要花6小時做特技化妝。（電影於6月16日上映）

洪天明飾演的角色，患有嚴重濕疹，面部看來很神似。（《被消失的凶案》影片截圖）

《被消失的凶案》故事講述大廈重建，一具被深埋八年的人體殘肢被發現，警方鎖定是死者前妻言風萍（Dada 飾）與同屋主爛面超（洪天明 飾）通姦殺人，惟在警方再三調查下，疑點重重變成懸案，凶案似是被消失得無影無蹤。

談起這個濕疹妝，天明都完全感受到患者的痛苦。（《被消失的凶案》影片截圖）

戲中天明飾演居住於劏房，患有類風濕關節炎。至於所謂「爛面」，是源於濕疹問題，每次開工都需要花２-３小時化上特技妝變成「爛面超」，如果要化埋全身就要花６-７小時，要做到雙手及手肘關節位置都加了水皰，相當細緻。

點擊睇「濕疹妝」逼真程度

為了細緻呈現洪天明的角色外貌，劇組在天明的妝容上非常花心思，專程找來荷里活級數、曾經為電影《攻殼機動隊》擔任特技化妝總監的Ryan Li合作，將濕疹的皮膚問題及類風濕關節炎的病徵還原於觀眾眼前，例如手指、手肘的關節位就要用特製物料加厚，臉上的紅印亦要逐少逐少上妝，天明說：「淨係塊面都化咗三個鐘，手肘、面都要加水皰，仲有啲細節位，例如嘴角乾左抓損咗嘅位置亦做埋，拍足全日都怕會甩，但化妝師手勢好好，無乜甩。」

探望類風濕關節炎患者取經

除了對濕疹，洪天明亦特意在演繹類風濕關節炎上，花了不少心思。洪天明︰「其實在開拍之前，有同Dada跟一些患上類風濕關節炎的病友見面，了解他們日常生活。記憶最深是有一個較嚴重的病友曾透露，病發時曾經因太痛想過自殺，所以好希望透過今次電影引起社會注意，同時都想提醒大家如果有關節腫痛或者發炎都不要輕視，要去求醫正視問題，如果一過黃金治療期就會好麻煩。」

《被消失的凶案》故事環繞在劏房發生，導演羅守耀睇景視察過不少劏房後，有感劏房真的太小，實景對擺放機器拍攝、打燈都成一大挑戰，最終以近七位數字，花了個多月時間一比一搭建劏房，而巧妙之處是所有牆身隨時可拆可裝、加上沒天花的設計，方便了擺放器材及打燈而又無損實際劏房大小。