《被消失的凶案》陳靜被老公家暴　素顏演繹早婚媽媽︰角色好抑壓

由張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪主演，羅守耀執導的懸疑電影《被消失的凶案》，貫徹導演重口味風格，集血腥、暴力、意識大膽於一片。其中在戲中飾演「爛面超」的洪天明，被懷疑與Dada通姦被揭，要殺人滅口。戲中Dada有大突破，除了素顏上陣外，還要飾演一個育有8歲兒子的母親，同時多次被丈夫何華超虐打，相當慘情！（電影於6月16日上映）

情節所見，Dada會遭衣架毒打、叉頸等，導致不時以淚洗面及一臉傷痕。（《被消失的凶案》影片截圖）

Dada飾演的言鳳萍，與何華超飾演的丈夫胡英勇及8歲兒子，跟天明同樣住在劏房內，但自己和兒子經常被何華超家暴、虐打。情節所見，她會遭衣架毒打、叉頸等，導致不時以淚洗面及一臉傷痕。Dada說：「角色相對抑壓，要承受好多心理壓力，但因為兒子關係唔可以離開，非常悲慘！」

Dada素顏演出媽媽角色，亦是第一次有個8歲大囝囝。（《被消失的凶案》影片截圖）

Dada直至遇上鄰居天明後，有感大家都是身世坎坷之人，加上對方對自己母子兩人照顧有加，因此將有感情線發展。至於戲中8歲兒子，Dada笑言是第一次嘗試有這麼大個兒子，可以想像早婚的感覺。

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另外由於《被消失的凶案》故事環繞在劏房發生，導演羅守耀睇景視察過不少劏房後，有感劏房真的太小，實景對擺放機器拍攝、打燈都成一大挑戰，最終以近七位數字，花了個多月時間一比一搭建劏房，而巧妙之處是所有牆身隨時可拆可裝、加上沒天花的設計，方便了擺放器材及打燈而又無損實際劏房大小，連Dada都大讚場景逼真，特別是難忘做舊已剝落的石屎牆，但亦慨嘆今時今日不少人因經濟問題，需要在狹窄的劏房生活，覺得問題是需要大家正視。