《報復式分手》湯唯赴康城宣傳朴贊郁新戲　「期待見香港觀眾」

《原罪犯》（Oldboy）導演朴贊郁繼《下女誘罪》（The Handmaiden）後，睽違6年再有矚目新作，由湯唯、朴海日領銜主演的懸疑愛情電影《報復式分手》（Decision To Leave），日前更遠赴康城影展，競逐最高榮譽金棕櫚獎。

湯唯嫁給韓籍丈夫後，韓文進步神速講對白都冇問題。（《報復式分手》劇照）

今次是湯唯繼代表《武俠》（2011年）後第二度出席康城影展，對於能夠聯同導演朴贊郁及朴海日攜手代表《報復式分手》出席影展，湯唯深感榮幸，亦期待作品盡快跟香港觀眾見面：「好開心能夠再次親身來到康城影展。好榮幸可以參與到拍攝《報復式分手》，更榮幸的是，今次可以跟朴贊郁導演和朴海日一起遠赴法國參加康城影展，在疫情之中是件非常難得的事。希望疫情盡快過去，電影很快跟香港觀眾見面！」

由湯唯飾演的死者神秘妻子瑞萊，表現得異常冷靜，言談中竟透露自己早已預料到丈夫會魂斷山野。（《報復式分手》劇照）

在《報復式分手》港版預告可見，湯唯以流利韓文對白細膩演繹。預告以一單山林中的命案掀起驚人序幕，由朴海日飾演的刑警海俊，負責調查由湯唯飾演的死者神秘妻子瑞萊，表現得異常冷靜的瑞萊，言談中竟透露自己早已預料到丈夫會魂斷山野。調查間，海俊與瑞莱互相產生了興趣；另一方面，鏡頭不時帶出屍體、傷痕、毆鬥、監視等一幕幕潛藏危機的畫面，加上湯唯模稜兩可的極細微表情變化，不禁令觀眾猜想這一切背後究竟埋藏著甚麼不可告人的秘密。