奇異女俠玩救宇宙︱導演指女主角無可取替　楊紫瓊：從影最大突破

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）5月19日於香港上映。電影由Daniels（Daniel Kwan、Daniel Scheinert）執導及編劇，楊紫瓊、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、關繼威（Ke Huy Quan）、吳漢章及Stephanie Hsu主演。香港01專訪兩位導演及主演楊紫瓊、珍美李寇蒂斯，談論電影顛覆性的想像以及演出經歷。

《奇異女俠玩救宇宙》電影海報。（電影公司提供）

電影講述移民美國的華裔家庭，在面對連串的家庭關係、財務問題下，遇上平行宇宙之間的毀滅危機，而拯救世界的關鍵，竟然是尋常婦女秀蓮（楊紫瓊飾演）。在平行宇宙之間不斷穿梭，邪惡勢力的蔓延下，秀蓮化身成為女俠，在不斷戰鬥、挽救宇宙蒼生的同時，拆解自身面對的困局。

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導演Daniels在構思《奇異女俠玩救宇宙》的電影劇本時，注入了武打動作、東方與西方、家庭關係等元素，在史無前例的故事設定框架下，楊紫瓊成為了飾演主角秀蓮的不二人選。

導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右）於拍攝現場。（電影公司提供）

導演Daniel Scheinert提到：「我們知道女主角需要演譯與處理武打場面、情感橋段以及喜劇，並且需要作為一位華裔美國移民角色時，我們立即想到楊紫瓊。與她會面後，讓我們更清楚了解到，她比我們想像更奇特、幽默以及脆弱，令我們意識到她是演出角色的不二之選，她就是秀蓮。」

導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右）接受香港01專訪。（專訪截圖）

Daniel Kwan亦補充指：「雖然我們十分清楚她實力如何驚人，但她依然不斷地為我們帶來驚喜。我相信觀眾亦會驚嘆她的演出，因為她展現了演藝生涯的重大突破。」

《奇異女俠玩救宇宙》的主演楊紫瓊，過去曾參與大量香港電影的製作，在《警察故事3超級警察》、《東方三俠》與《宋家皇朝》等作品中留下了演藝生涯的足跡，極為香港觀眾熟悉。

楊紫瓊談到今天在荷里活電影的成就時，亦不忘感謝香港電影與觀眾：「我希望透過這部電影為觀眾帶來驚喜。香港觀眾由我演藝生涯的開端便一直陪伴着我，回顧過去的二三十年，香港觀眾一直熱愛我的作品，並全力支持我。沒有香港電影及香港觀眾，便沒有今天的我。」

楊紫瓊接受香港01專訪。（專訪截圖）

楊紫瓊亦指：「我希望這部作品能夠為香港觀眾帶來少少驚喜，因為這部電影與我過去的作品迥然不同，對我而言亦是一項重大挑戰，亦是最大的突破，所以希望觀眾能夠分享這份成果，我相信香港觀眾會相當享受。」

談及香港電影，兩位導演也分享了他們最喜歡的香港電影，並表示影響了他們在電影上的創作。Daniel Scheinert指：「我最喜歡的香港電影是《少林足球》，在芸芸眾多的作品之中，實在難以作出選擇。」

導演Daniel Kwan（左）及Daniel Scheinert（右）分享他們最喜愛的香港電影，表示香港電影對他們製作啟發良多。（專訪截圖）

而Daniel Kwan則分享：「在成長的過程中，父親與我看過所有李連杰的《黃飛鴻》電影，我對這個系列情有獨鍾。我十分慶幸在成長過程中看過很多香港電影，並從中抽取大量元素，作為這部電影的參考。」

《奇異女俠玩救宇宙》採用了破格的多元宇宙科幻元素，打造了大量平行時空，楊紫瓊飾演的秀蓮穿越於多元宇宙之間，與珍美李寇蒂斯、關繼威等角色有着迥異的關係，有時是戀人、有時是朋友、有時是敵人。

珍美李寇蒂斯接受香港01專訪。（專訪截圖）

珍美李寇蒂斯在訪問中笑言：「基本上這是一段婚姻關係！」楊紫瓊亦笑指：「只是取決於當日發生甚麼事情，不單是婚姻，套用在家庭也一樣，有時家人之間也會激烈得想掐住對方的脖子，炮轟對方：『你究竟想點！』」

楊紫瓊笑指，有時氣上心頭時，也想掐住家人、炮轟對方。（專訪截圖）

而楊紫瓊亦補充：「我認為電影圍繞着愛這個主題，無論發生甚麼事，也信任家庭以及每一個成員。這是一個自我發現、尋找自我價值的過程，而過程中我們也不會放棄任何一個成員，我們始終會守候在彼此身邊。」

楊紫瓊亦指，家人之間最重要的是不會放棄彼此，並時刻互相守候。（專訪截圖）

《奇異女俠玩救宇宙》不論在敘事、情感表達以致創意，都突破了全球觀眾的想像，將歡笑、眼淚、動作歷險與怪誕科幻共冶一爐。電影於5月19日香港上映，觀眾能夠於大銀幕上欣賞到楊紫瓊的破格演出，以及顛覆多元宇宙槪念的頂峰之作。