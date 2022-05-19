璀璨帝國2｜兩億貴婦被踢爆做小三搶人老公　退出節目結果超尷尬

有「真實版我的超豪男友」之稱的Netflix真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）揭開亞洲富豪名媛的真實生活，超離地的情節及小學雞鬧交，比起電影橋段更誇張，於去年播出首季後爆紅。第二季日前回歸，除了有三大名媛加入戰團，更有貴婦被爆做小三搶人老公後推出節目！

《璀璨帝國》第二季比首季更多戲劇性發展。（Netflix）

於上季搞生日派對豪送一人一袋Hermès作回禮的牛仔布王國千金Cherie Chan，在節目中遭新加入的秦麗雅（Leah）踢爆做小三靠懷孕坐上正印位置，黑歷史曝光後令節目中的富二代感詫異，引起一連串戲劇性發展兼成為觀眾熱話。

牛仔布王國千金Cherie Chan。（IG/@cherieofficial）

Cherie被指做小三靠大肚來坐上正印之位。（IG/@cherieofficial）

牛仔布王國千金Cherie Chan與傢俬王國富二代Jessey Lee拍拖4年間育有一對子女Jadore和Jevon，不過由於Jessey一直遲遲還未求婚而令Cherie感心痛。雖然Jessey承諾過不會離開自己，亦會努力共同撫養一對子女，但Cherie仍感到沒名份，最後於首季大結局，在兒子的百日宴向Jessey求婚。

點擊下圖看Cherie向男友求婚的情況：

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可惜在第二季中，Leah指當時有男朋友的Cherie介入Jessey與前妻Crystal的婚姻，並透露當時Cherie認識Jessey時，男方已經有兩個孩子。Jamie得悉這驚人消息後，與其他富二代「分享情報」，消息令眾人不敢相信，而Kane更因好友有所隱瞞而感傷心。大家推測根據Cherie大女Jadore的年齡，她疑似在Jessey跟前妻還未正式離婚時已經與對方搭上。

Leah在節目中爆出Cherie疑似當小三。（IG/@itsleahqin）

第二季第三集中，眾人推測Cherie與Jessey一直遲遲不結婚的原因是因為女方一直背著小三之名，當大家都想在Anna的派對中跟Cherie對質時，幸好巨星Paula Abdul亮相，才化解了尷尬場面。不過，在第三集後Cherie跟Jessey便退出了節目，亦沒有任何有關兩人複雜關係的消息。

對於被指做小三靠大肚坐上正印位置，Cheire今年2月接受婚禮雜誌訪問時，澄清Jesse跟前妻Crystal於2015年離婚後半年主動聯絡自己，約會過後才開始拍拖，並於去年9月正式結婚。不過Leah在節目言之鑿鑿指自己認識了Cherie六年，而當年Cherie是透過當時的男友認識Jessey及Crystal，後來各自伴侶揭發兩人私通。

Cheire今年2月接受婚禮雜誌訪問時，澄清Jesse跟前妻Crystal於2015年離婚後才拍拖。（IG/@cherieofficial）

Leah與Cherie的供詞不一，事件真相耐人尋味。據知第二季於去年5月完成拍攝後，Cherie在個人Instagram表示退出節目，並在帖文中寫上「#nothanks」及「#antibullying」，指自己會盡一切保護家人。

Cheire於去年表示自己會退出節目。（IG圖片）