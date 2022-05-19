《逃獄兄弟3》系列最終章登場　陳豪加入惡鬥黑化黃德斌

《逃獄兄弟3》將於下月初上映，除了譚耀文、吳卓羲、張建聲、栢天男及黃德斌班底回歸外，上一集已經出獄的張繼聰這次也會客串，而最令人驚喜的新角色必定是陳豪飾演的新獄長。

陳豪加入飾演新獄長。（劇照）

預告片中看到陳豪與譚耀文、張建聲和黃德斌有多場對峙戲，氣氛緊張令人期待！陳豪對於這次特別演出《逃獄兄弟3》很雀躍：「今次很榮幸能夠有份參演出，監獄戲在香港電影有悠久歷史，飾演獄長亦是自己第一次，角色的人物性格和自己相近，所以演繹上亦不難掌握，只希望能夠為電影帶出點兒新鮮感吧！」而相隔多時再與黃德斌合作也讓他很高興：「和德斌的合作已經是一段時間之前了。雖然久別重逢，但埋位時一種舊拍檔的默契自然地表露無遺。所以能夠和這舊拍檔再一次合作，實在感到高興。」

對於《逃獄兄弟》系列即將結束，譚耀文感到不捨：「拍這個系列最開心是認識到一班台前幕後的好兄弟，不論是導演或監製以及一眾演員，而且我們都很喜歡自己的角色，都放了很多心機在這個系列電影上。」兩年的拍攝與疫情可謂相伴相隨，能在疫情下拍出三集系列電影，譚哥坦言覺得很珍貴：「雖然在疫情下進行，但每集的電影仍努力令大家有不同的新鮮感，就像第二集加入卓羲，這集我們更有陳豪，為這個系列電影生色不少，亦希望大家可以更支持這個最後一集。」譚哥表示「滾筒」這個角色是他演藝生涯中其中一個最重要的角色，自己能夠主演一個系列亦感到很開心，但笑言是時候脫下囚衣了：「希望我很快能再創造出一個新的系列電影給大家看！」

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今次在預告中看到由獄長變成囚犯的黃德斌也不經不覺演出了整個系列，由第一集獄長變成最後一集的大奸角，在預告入面冷酷的神情令人不寒而慄：「今次第三集我由一個獄長變成囚犯，變成最後一集的大奸角令我覺得好有趣又演得很過癮。能夠有機會參與這個系列是一場很開心的經歷！」對於今次加入陳豪這個老拍檔，德斌也表示二人默契依舊：「今次仲要有老拍檔陳豪加入做新獄長，雖然多年沒合作，但一埋位大家默契即刻返哂嚟，今次第三集是一場很愉快的演出，希望大家都看得過癮開心！」

吳卓羲於《逃獄兄弟2》加入飾演反派賀俊，在這一集成為了真正的階下囚，仍念念不忘想逃獄，今集在預告中見他企圖拉攏德斌再次逃獄，更有不少打鬥場面，卓羲笑言自己角色本應是一名青年才俊犯賄賂而入獄，卻要同時非常打得：「再度參與《逃獄兄弟3》演出很高興，今次不再是最大奸角，但仍有連場打戲，拍得很辛苦但出來效果很好，希望大家看完會喜歡！」

在戲中飾演另一名大佬刀疤的張建聲，對於《逃獄兄弟3》去到最後一集笑言表示最要緊上映時不要再封戲院了！「對我來說這是我作為主演的第一次電影三部曲，而我覺得是一集比一集好看！」阿聲對於「刀疤」這個角色更是感到不捨：「我對這個角色是懷著依依不捨，至於原因就要等大家入場觀看便知道了。」而戲中另一主角栢天男，今次在第三集終於出獄，但仍牽涉在這次逃獄危機之中，在預告中更見到他展示健壯身型有一連串貼身打鬥！「為了有最好的狀態演出，做了不少運動去預備，希望有最佳狀態演出《逃獄兄弟3》！」