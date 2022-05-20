怪奇物語｜第四季每集拍攝耗資兩億　影評人大讚：一分錢一分貨

等了三年，Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）第四季即將回歸，並一分為二分別在5月27日及7月1日上架。在劇集正式上架前，首波劇評於日前出爐，有不少影評人都對今季讚不絕口，更大讚節目一分錢一分貨。

第四季即將回歸，並一分為二分別在5月27日及7月1日上架。

有看過數集的影評人Grace Randolph表示，每集拍攝耗資三千萬美元（2.35億港元），作品非常壯觀，絕對是一分錢一分貨。另外，有人表示首集播放時間1小時15分鐘，能夠深入鋪墊劇情及建立全新劇集設定背景的做法非常好。雖然本季被指是最恐怖的一季，但創作人Duffer Brothers花了不少心思和事件來塑造角色，值得一讚。

Eleven失去超能力如何對付人形怪物？（預告畫面）

新一季的劇情發展上已經不再局限於霍金斯小鎮（Hawkins），除了Jim Hopper（David Harbour飾）仍在生，在最新預告中能看到極為恐怖的人形怪物正蠢蠢欲動，但在Eleven（Millie Bobby Brown飾）失去超能力的情況下，大家又能否對付來自顛倒世界（Upside Down World）的怪物？在預告中亦看到前所未見的人形怪物。