尊尼特普美女律師成網民新寵　超強盤問能力完美KO安芭赫德

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司續審，今個星期雙方輪流展開盤問，代表尊尼的美女律師Camille Vasquez展現超強盤問能力，多次令安芭語窒兼露出破綻，對比日前跟尊尼傳緋聞，現在網民更關心Camille Vasquez如何KO安芭，不只封她為偶像，更用「女雷神」來形容她。

Camille Vasquez被網民封為女雷神，喻意其戰鬥力驚人。（網上圖片）

現年37歲的Camille Vasquez外型亮麗，早前被捕捉到跟尊尼有多次親密舉動而傳出緋聞，不過有消息指她跟一名來自英國、從事房地產的男性交往數月，與尊尼的緋聞只是無風起浪。而近日網民更關心的是Camille在庭上盤問安芭赫德的精彩對答，發現她反應極快，盤問技巧十分高超，完美KO形象已跌落谷底的安芭。

尊尼身邊有不少美女工作人員，除了律師與心理醫生，這名疑似助手亦相當養眼。（視覺中國）

尊尼特普心理醫生顏值高獲網民激讚 庭上超高智慧答辯勁精彩

安芭赫德聱勢跌至谷底，就算贏了官司，亦挽回不了形象。（視覺中國）

Camille Vasquez於南加州大學主修美術、傳播及政治學，是一名高材生，畢業後入讀法律學院並取得律師資格，先後在兩家律師樓工作，於2021至2022年度被評為美國最佳律師之一，證明其工作實力。有網民將她的樣子Key落雷神的照片，大讚她的盤問實力好比超級英雄的戰鬥力，有人甚至自製印上「我愛Camille Vasquez」的T恤來表達對Camille Vasquez的仰慕。