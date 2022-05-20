魔比煞｜片尾彩蛋分析　蜘蛛俠宇宙與MCU無縫接軌

Marvel漫畫電影《魔比煞》（Morbius）本周在香港上映，作為Sony蜘蛛俠宇宙的其中一部作品，相信影迷都十分關心劇情跟《蜘蛛俠》系列有什麼關連，而關鍵就在於片尾彩蛋，現在為大家詳細分析！

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片中魔比煞自稱是「毒魔」，但不確定他認識的是否湯哈迪版本。（劇照）

這一幕在電影中消失了。（預告截圖）

其實《魔比煞》的預告片本來出現了蜘蛛俠的壁畫，但在正片中這一幕卻被刪除，只剩下魔比煞本人訛稱自己是「毒魔」，成為這部片跟蜘蛛俠宇宙的唯一關連。但其實關鍵留在兩段片尾彩蛋中，第一段影片開首出現了《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的打開多元宇宙的紫色天空裂縫，同時在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中由米高基頓（Michael Keaton）飾演的「禿鷹」出現在監獄裡，導演已證實他是MCU的「禿鷹」，證明Sony蜘蛛俠宇宙與MCU無縫接軌。

片尾彩蛋逐格睇

之後新聞報導講到由於「禿鷹」並非這個宇宙的囚犯，所以他順利獲釋，而緊接的第二個彩蛋就講到穿上機甲的「禿鷹」與魔比煞對話，原來二人約好了見面，「禿鷹」提到不知道自己來到這個宇宙的原因，但是「我想和蜘蛛俠有關吧」，仲邀請魔比煞加入他。

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這兩段彩蛋有不少犯駁之處，彩蛋銜接了《蜘蛛俠：強勢回歸》中「禿鷹」坐監的劇情，但無法解釋為何奇異博士在《蜘蛛俠：不戰無歸》中將一切打回原形後，「禿鷹」卻沒有回到本身的宇宙。而第二段彩蛋明顯是為了「邪惡六人組」（Sinister Six）電影鋪路，但「沙人」及「電魔」等應該會加入的角色，已在《蜘蛛俠：不戰無歸》中改邪歸正，究竟故事會點發展呢？留待日後分曉了。