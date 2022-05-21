死屍死時四十四︱鄭中基拍MIRROR被追飛　毛舜筠：十場我都想睇晒

《死屍死時四十四》舉行開鏡拜神儀式。（莫匡堯 攝）

港產黑色喜劇《死屍死時四十四》今日（21/5）進行開鏡拜神，毛舜筠、鄭中基、呂爵安、柳應廷、黃又南、余香凝攜一眾主演出席儀式。鄭中基與毛舜筠早前各自於電影與鏡仔呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）合作，今次四人於《死屍死時四十四》「一家團聚」，自己戲裡戲外更有默契、感情更好。Mirror十二子將會首度進軍紅館開演唱會，加開至10場騷仍然一票難求，鄭中基與毛舜筠與兩位鏡仔緊密合作，少不免被追問有沒有辦法買到演唱會門票。

《死屍死時四十四》的主演鄭中基與毛舜筠，於接受訪問時提及即將舉行的Mirror演唱會。（許育民 攝）

鄭中基回應時笑指：「我都估到大家會問，但在大家問之前，我已經自己在群組發訊息叫大家：『唔好問喇！冇㗎！』」至於毛舜筠亦指，自己被瘋狂追問鏡仔演唱會的門票：「早前在MakerVille的訪問中已經告訴大家沒有辦法撲飛，但卻反而喚醒身邊的朋友自己可能會有門票，於是就『中咗招』，朋友紛紛打電話來問有沒有方法得到門票。」

鄭中基與Edan呂爵安繼賀歲片《闔家辣》後，再度飾演父子。（莫匡堯 攝）

雖然未有辦法為身邊的朋友撲飛，但毛姐又指花姐真的很好，問她會想看哪一場演唱會。「我當然說『十場我都想睇！想睇晒啦！』當時連花姐都嚇了一跳。我估計就算十場也有門票，也可能每場只有兩張，所以現在就要計劃一下帶哪一些合拍的朋友一起去看。」

毛姐指，不少朋友因為她與鏡仔多次合作，所以紛紛請她代為撲飛。（莫匡堯 攝）

毛姐在《阿媽有咗第二個》裡，與姜濤、柳應廷之間有着「母子三角關係」，戲裡戲外的感情也十分緊密。毛姐亦讚幾個鏡仔，指他們主動提出過會安排門票：「幾個仔都很乖，有打電話來說：『阿媽您唔使擔心呀！您一定會有飛㗎！』」