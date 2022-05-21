《死屍死時四十四》何超儀開戲諷樓價　「希望部戲上時人人上車」

由何超儀出品，錢小蕙監製，何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、劉江、黃文慧、黃又南、余香凝等主演的新戲《死屍死時四十四》今日（21/5）舉行開鏡儀式。

《死屍死時四十四》舉行開鏡拜神儀式。（莫匡堯 攝）

故事講一家人門口突如其來的一具屍體，令他們的換樓大計有暗湧，為免單位就此變成凶宅，樓價一落千丈，業主變苦主，於是一家人集體處理具屍體，力保樓價。身為出品人的何超儀，雖然冇參與演出，但對今次班底非常滿意。「作為一部黑色喜劇，最緊要是有默契。呢班人本身已經好有默契，阿Jer Edan同一組合，鄭中基同大家又夾到。監製錢小蕙（Amy Chin）好有本事，找到這班人一齊拍。」

何超儀本身想客串一角，但見卡士太強，都是做幕後算。（莫匡堯 攝）

除了班底，何超儀亦力讚個劇本︰「故仔好好睇，通常睇劇本好多時都要逼自己繼續睇，因為多數都好悶，但今次我係追住睇，一路嘻嘻哈哈笑，一路睇好正，追看性好高。」今次導演是新人何爵天，首部作品《正義迴廊》仍未上畫，點解又會對他特別有信心？「Amy Chin推薦的，她幫我把關，未看過導演作品已經有信心。我是個會唱歌，有創作能力的演員，會投資別人的才華，自己啲戲就算搵唔到錢，都希望別人的搵到，好的劇本、好監製、好導演、好演員，今次已經贏了一半。」至於劇情講到樓價問題，何超儀有留意政府已着手解決，「希望這部戲搞掂時，大家可以上樓啦。」

導演何爵天首部作品《正義迴廊》未上畫，已獲監製賞識開拍第二部作品。（莫匡堯 攝）

導演何爵天透露，電影早在上年已開始想開鏡，但因為疫情加上毛姐一直未能返港，還有資金問題，所以到這刻才成功開鏡。「今時今日開到戲都好難得。」何爵天說。問到首部電影，由林海峰、蘇玉華主演的《正義迴廊》，雖然已拍竣但遲遲未上畫，原來是關乎後期問題。「部戲好長，情節比較複雜，故事好多穿插，較難處理，希望今年可以上。」

電影《正義迴廊》班底，左起林海峰、導演何爵天、蘇玉華及周文健。（葉志明 攝）

《正》是改編自真實案件，《死》則是黑色喜劇，可見導演的執導技巧相當具彈性。「其實黑色幽默都不是無厘頭，當中都有涉及社會議題，講買樓上車，加上一眾演員都好好，不同種類演員放在一起就起了化學作用。」