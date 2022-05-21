死屍死時四十四︱開鏡聞Frankie分手　Edan：男人老狗見到面先講

Edan與阿Jer首度在電影中合作，坦言十分期待。（莫匡堯 攝）

港產黑色喜劇《死屍死時四十四》今日進行開鏡拜神，毛舜筠、鄭中基、呂爵安、柳應廷、黃又南、余香凝攜一眾主演出席儀式。兩位鏡仔Edan（呂爵安）與阿Jer（柳應廷）各自開展電影事業後終於首度合作，雖然直言兩人對手戲份不多，但兩兄弟能夠於片場中碰面，他們依然十分期待。

另一位鏡仔Frankie（陳瑞輝）今日中午於Instagram限時動態中分享分手的消息，Edan與阿Jer指自己也有留意到。（IG圖片）

對於今日中午，鏡仔之一的Frankie（陳瑞輝）於Instagram限時動態上公開與拍拖13年女友分手的消息，Edan於訪問表示有留意到消息：「男人老狗見到面先講啦！又唔使特登安慰嘅！佢都有講暫時唔想回應太多，始終都係私人事情。我都冇特登去了解太多，可能都係見面嘅時候問下：『你點吖？你OK嘛』咁樣。」阿Jer亦指：「我哋搭下膊頭、請你食餐咁囉！」

Edan與阿Jer指會見面時再關心Frankie的狀況。（莫匡堯 攝）

至於在《死屍死時四十四》裡首次同場拍攝電影，Edan與阿Jer表示之前在《男排女將》合作時比較少對手戲，但過程非常開心，感覺像大家一齊玩，所以對電影的拍攝十分期待。Edan與阿Jer亦趁機互送高帽，阿Jer笑指：「我都想跟E先生學多啲演戲嘅技巧！」Edan亦即刻回禮：「嘩！講呢啲？阿Jer做戲都好勁㗎！睇佢嘅MV都知啦！」

阿Jer在電影中與陳漢娜飾演一對即將結婚的夫妻。（莫匡堯 攝）

而Edan今次再度與鄭中基飾演父子，亦為電影大膽嘗試新造型。Edan笑指：「我今次有個新花名，叫『山下智安』或者『木村拓安』」，笑言自己天生一副「大眾明星臉」。

鄭中基與Edan在電影中再次飾演父子。（莫匡堯 攝）

而在設計造型時，Edan亦有參與其中：「呢個其實係一個未試過嘅造型，我自己都有份提出，當你造型唔同咗，畀人嘅感覺都會唔同咗。對角色亦會有幫助，因為今次的角色比較暴躁、不修邊幅、好易發䒐䒏嘅一個人。」阿Jer立刻開玩笑指：「咁下次你可以試下光頭或者清裝，幾啱你啊！」

Edan在電影造型上大膽嘗試，自己亦有參與造型設計。（莫匡堯 攝）

電影《死屍死時四十四》於今日（5月21日）開鏡，由何超儀出品，《正義迴廊》導演何爵天執導，主演包括毛舜筠、鄭中基、呂爵安、柳應廷、黃又南、余香凝、陳漢娜等。