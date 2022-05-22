《正義的算法》郭雪芙演律政新人　陳柏霖囂張律師落難做臨時奶爸

Disney+ 最新台劇《正義的算法》(Small & Mighty) ，由《16個夏天》金鐘獎導演許富翔執導，演員陣容有台灣金鐘視帝陳柏霖，相隔超過10年再拍劇，夥拍近年勇於挑戰各種角色，人氣爆燈的台灣女神郭雪芙擔綱主演，加上同樣橫跨影視兩棲新世代演員侯彥西及阿喜(林育品)，攜手呈現這部充滿火花和歡笑。

郭雪芙飾演新晉律師，熱血性格令她改變了陳柏霖。（《正義的算法》劇照）

《正義的算法》講述一場意外讓享負盛名但性格囂張又自私的法律界明星律師劉浪(陳柏霖 飾)，其人生和事業跌入谷底，更背負著「損害名譽」的指控，被所屬的律師事務所踢走。即使不情不願，為求生計的他毅然加入一家公益律師樓，因緣際會下與熱血新人律師林小顏(郭雪芙 飾)組成冤家師徒拍檔，更突然被一位素未謀面的男孩劉良良(林格宇 飾)誤認作父，在找不到親生母親情況下，被迫當上「臨時奶爸」，讓本來風流快活的人生瞬間逆轉！

超過十年冇拍劇的陳柏霖，今次演飾起初乞人憎的角色。（《正義的算法》劇照）

劇集顛覆律政題材嚴肅又沉重的風格設定，打造既發人深省又輕鬆幽默的劇情，讓觀眾能夠快速了解故事重心的同時，又能感受戲劇的娛樂性。導演許富翔表示：「當冰冷的法律遇上無法被量化的人性，究竟何謂真正的正義？《正義的算法》以輕喜劇的形式與表演方式，探討嚴肅的社會和家庭議題，同時再藉由法律與人性的衝突，來辯證到底正義是甚麼。」

陳柏霖被一位素未謀面的男孩劉良良(林格宇 飾)誤認作父，被迫當上「臨時奶爸」。（《正義的算法》劇照）