接駁靈聲︱伊芬鶴基變態演譯兒童綁匪　禁室失靈電話接駁唯一生機

《接駁靈聲》電影海報。（電影公司提供）

四度提名奧斯卡金像奬的伊芬鶴基（Ethan Hawke），繼早前《月光騎士》（Moon Knight）飾演陰森的邪教教主後，再度突破從影生涯的暗黑顛峰，新作《接駁靈聲》（The Black Phone），改編自同名「驚」典小說，伊芬鶴基飾演一名專門綁架兒童的變態連環綁匪，在一個又一個受害者失踪後，性情懦弱的男主角又能否逃出伊芬的手掌心？

伊芬鶴基在電影中飾演一位變態連環綁匪，套上白色的惡靈面具後格外猙獰。《接駁靈聲》劇照。（電影公司提供）

《接駁靈聲》由《奇異博士》（Doctor Strange）首集導演史葛迪歷克遜（Scott Derrickson）執導，講述一個70年代的美國小鎮裡，出現了一位連環綁匪，專門趁兒童在落單時進行綁架，而犯案的標誌竟然是一束全黑的氣球。男主角在身邊的同學接二連三地被綁架後，亦成為目標，被困在綁匪的地牢密室內，身邊只有一部離奇的失靈電話。然而在主角苦無脫生辦法之時，失靈的電話離奇地響起，電話的另一頭是災星抑或救星？

男主角遭綁架後，被困於地牢密室內，而失靈的電話竟然突然響起！《接駁靈聲》劇照。（電影公司提供）

綁匪每次也套着面具出現，加上其粗壯的身軀，作為肉參的兒童根本沒有硬碰的本錢。《接駁靈聲》劇照。（電影公司提供）

電影《接駁靈聲》由伊芬鶴基、童星Mason Thames、Madeleine McGraw、Jeremy Davies及James Ransone主演，《奇異博士》導演史葛迪歷克遜執導，將於6月23日香港上映。