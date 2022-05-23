康城影展｜陳法拉首次踏足紅地氈　《魷魚》李政宰主動要求集郵

第75屆康城影展現正舉行，法國導演阿薩耶（Olivier Assayas）將前妻張曼玉主演的電影《女飛俠再現江湖》翻拍成迷你劇，該劇昨晚（22日）在當地舉行首映禮，有份參演的陳法拉首次踏足康城紅地氈，以露肩晚裝配過千萬鑽飾示人，相當吸睛！

法拉首次踏足康城紅地氈。（公關提供）

法拉受訪談及首次憑參演作品參與康城影展的感受：「第一次在康城行紅地毯，當然開心啦，還可以跟演出這個劇集的演員再次碰面，很難得的機會，拍完此劇至今已有半年多。劇中的演員來自世界不同的地方，包括：法國、中國、瑞典，德國，美國等，好像一個聯合國，大家拍攝時的相處仍猶如一家人，加上老公本身是法國人，也可以陪我一起在康城出席今次盛會，所以我們兩人都很開心。」

法拉指法國老公仍無助她學習法文。（公關提供）

法拉透露參演這部劇集過程有不少難忘經歷，從演以來首次一人分飾兩角，她很享受這個挑戰性演出；「一個戲外的角色、一個戲內的角色，分別30年代和現代，所以演出時也要花更多時間調整角色的演員狀態，很有趣，內容幽默、天馬行空集於一身，很期待在首映中播出的連續3集。」而法拉的戲份將會在第4集出現，自己也萬分期待。

提到身邊有位法國丈夫，近水樓台，法文應該進步神速，此行可大派用場？法拉不好意思的說：「錯了，我的法文太差，水準太低，老公沒法子跟我溝通，自從懷上Mila（囡囡䁥稱）之後；因為不想她跟Daddy有secret language，所以惟有找法文老師私人教授，但這次來到康城發現自己學了兩年的法文，都未能派上用場，可能未夠信心和有點害羞，未敢說出口。」

李政宰主動搵法拉自拍。（公關提供）

此外，法拉較早前出席贊助商的晚宴遇上不少各地知名的影星，其中包括人氣韓劇《魷魚遊戲》的男主角李政宰，法拉透露主動上前自我介紹時，對方想了又想，覺得她很熟口面，最後才記起她是《尚氣》中的「麗」，之後拿出手機主動跟法拉自拍留念。