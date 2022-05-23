Apple TV+《太空驕子》第三季6月上架　美蘇太空競賽爭到上火星

Apple TV+原創劇劇《太空驕子》（For All Mankind）自2019年播出第一季，獲得劇迷一致好評，第三季即將於6月10日重磅回歸，並於日前推出官方預告。

第三季即將於6月10日回歸。

《太空驕子》第一季背景設定於1970年代的平衡時空：當中蘇聯比美國搶先一步登陸月球，故事著墨於 NASA 如何急起直追應對，並對一眾各有故事與包袱的太空人有著深刻描寫。而第二季時間推前至美蘇冷戰的80年代，太空競賽更見白熱化，登月太空人攜帶槍械以守護太空站，劇情張力十足。然而而最為劇迷津津樂道之處，是劇中與真實歷史些微偏差的平衡時空設定，例如越戰比現實提早完結、性別平權早在70年代體現、電力汽車早已盛行，第二季短暫帶過英國查理斯王子娶的是卡米拉而非戴安娜等細節，無論從歷史或文化角度去對應史實，亦甚有趣味與看頭。

劇集背景設定於平衡時空，無論從歷史或文化角度去對應史實，亦甚有趣味與看頭。（劇集）

最新推出的第三季預告，重拾上季季尾留下的伏線，劇情推前至1995年，其時人類已經成功登陸火星，而這個火紅星球亦成為人類開發外太空的目標。不過這次已不止美國和蘇聯兩大強國之爭：預告片可見新角色 Dev Ayesa (Edi Gathegi 飾) 登場，他將領導財力雄厚的私營航天機構 Helio Aerospace 加入登陸火星的競爭，於片中更明言這場比賽「只為了爭贏第一」。

Joel Kinnaman 飾演的太空人 Ed Baldwin 將再度參與太空任務。（劇照）

型男 Joel Kinnaman 飾演的太空人 Ed Baldwin 將再度參與太空任務，連同 Margo Madison、Molly Cobb、Kelly Baldwin 等重要人物捲入這場各有目標的太空三角戰，預告片亦披露太空人執行任務時緊張刺激的驚險場面。

《太空驕子》第三季繼續由《星空奇遇記》劇集得獎監製 Ronald D. Moore 連同Ben Nedivi、Matt Wolper 擔任出品人，Joel Kinnaman、Shantel VanSanten、Jodi Balfour、Sonya Walger、Krys Marshall、Cynthy Wu、Casey Johnson、Coral Peña 及 Wrenn Schmidt 等主演。