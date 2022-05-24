壯志凌雲｜中國都有《Top Gun》仲唔止一套　連包青天都關事？

等足36年《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）終於上映，1986年第一集面世時曾掀起熱潮，有不少仿傚作品面世，但其實中國早在60年代就有近似題材的同名電影出現，甚至追溯到30年代都有，究竟前前後後有幾多個版本呢？

早在30年代已有部國產電影《壯志凌雲》。（電影海報）

「壯志凌雲」本身是成語，意思為理想宏偉遠大，套用在不同題材的電影作戲名都適合，早在1936年內地就有電影名叫《壯志凌雲》，講述鄉下農民保衛家園，對抗強盜入侵的故事，這部片仲有英文片名《Soaring Aspiration》，跟壯志凌雲的意思差不多。

60年代台灣都有部以空軍作題材的電影《壯志凌雲》。（電影海報）

到1967年又有一部《壯志凌雲》面世，以中華民國空軍為題材，當年只有22歲的著名台灣演員柯俊雄主演，比荷里活版還早了近20年面世。踏入21世紀，中央電視台推出了《壯志凌雲》劇集，該劇與解放軍聯合製作，講述中國空軍由抗美援朝到近代的故事，為紀念解放軍空軍建軍50周年的獻禮作品，亦是不少內地網民的集體回憶。

二千年代的《壯志凌雲》劇集是不少網民的集體回憶。（海報）

有趣的是，2005年有部內地劇集叫《壯志凌雲包青天》，女主角是范冰冰，講述她飾演的遼國公主，與包青天一起追查命案，劇情上其實沒有什麼特別，用上「壯志凌雲」應該都是為了加強氣勢。