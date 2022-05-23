毒舌大狀︱黃子華終做大狀狂鬧人　廖子妤：以前做啲角色冇乜錢

《毒舌大狀》先導海報。（電影公司提供）

告別棟篤笑的一代笑匠黃子華，近年專注進行電影及舞台劇演出。賀歲喜劇《飯戲攻心》因疫情延期上映，但亦無阻子華繼續開發戲路，新戲《毒舌大狀》今日（23日）進行開鏡儀式，子華攜同王丹妮、廖子妤、謝君豪、何啟華（Dee哥）等一眾主演出席。

子華攜同王丹妮、廖子妤等一眾主演出席《毒舌大狀》的開鏡儀式。（陳順禎 攝）

電影由《梅豔芳》編劇、首執導演筒的吳煒倫執導，講述作為大律師的黃子華，因為一宗國際名模涉嫌虐待女兒的冤案，捲入法律界、權貴與名媛的角力場。片中，在《梅豔芳》裡飾演姊妹的廖子妤與王丹妮，今次飾演敵對角色，有機會讓一對銀幕姊妹反目。

子華於訪問表示，其實自己好少鬧人，被鬧的機會較多。（陳順禎 攝）

黃子華在電影中飾演一位毒舌的大狀，劇情中有不少鬧人的機會，子華笑言：「導演有少少誤會嘅，其實我就好少鬧人嘅，好似《男親女愛》我都係被鬧嗰個人嚟。戲中我同時有做法官然後做律師，所以真係鬧人嘅機會都唔少，如果Miss Mo出現，我係有資格鬧佢嘅。」

黃子華與鄭裕玲在處境喜劇《男親女愛》裡飾演「師爺」余樂天與律師毛小慧，因為上司下屬的關係，子華經常被Do姐鬧。（《男親女愛》劇照）

黃子華曾經於經典處境喜劇《男親女愛》飾演律師樓「師爺」余樂天，拍檔律師毛小慧（Miss Mo）由鄭裕玲飾演，至於這對當年最歡迎電視拍檔會否同框，子華指：「你諗都唔好諗啊！Do姐現在處於一個養尊處優嘅狀態，所以唔好麻煩佢喇！」

黃子華笑指Do 姐處於養尊處優的狀態，不要麻煩到她。（陳順禎 攝）

《毒舌大狀》作為王丹妮的第二部電影，她表示：「作為第二部電影，可以與之前《梅豔芳》的班底再次合作，感覺好夢幻。」至於梅豔芳一角令觀眾印象深刻，王丹妮指：「一定要搣甩、重新塑造角色，畀大家另一個人的感覺。」

《毒舌大狀》是王丹妮參與的第二部電影。（陳順禎 攝）

廖子妤則透露，自己今次的角色為一個有錢的千金，非常不習慣：「因為我以前做嘅角色都冇乜錢，所以今次突然間好唔慣，要接觸下多啲上流生活先得。」過去廖子妤於《骨妹》、《智齒》等電影中的角色也比較傾向草根階層，今次的角色突然成為千金小姐，自然感覺迥異。

廖子妤於開鏡儀式上已滲透展現出上流千金小姐的嬌媚，顯然能夠駕馭角色。（陳順禎 攝）

而與子華神合作，子妤透露：「其實喺《飯戲攻心》我就已經有客串合作到，而子華就喺戲裡面教識我食煙。」子華解釋指：「因為子妤從來唔食煙，而演一個食煙嘅人，唔可以畀人見到你係唔識食煙。我唯有好無私咁教佢食煙。」在旁的子妤就笑指：「我覺得我食得好似㗎喇！但係佢話『你唔識食煙！過嚟！』」亦開玩笑指：「從此打開咗我嘅新世界，我而家係煙鏟嚟㗎！」

《毒舌大狀》將由黃子華帶領兩位年輕後輩演出。（陳順幀 攝）

《毒舌大狀》由黃子華、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華、楊偲泳、栢天男主演，林保怡、谷德昭等特別演出。電影由《梅豔芳》編劇之一吳煒倫執導，並起用《梅豔芳》台前幕後班底合作其首部執導電影。