壯志凌雲獨行俠︱消失的中華民國旗惹爭議　台版確認上映會回歸

《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

湯告魯斯（Tom Cruise）經典代表作《壯志凌雲》（Top Gun）上映36年後，推出續作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），重演美國海軍戰鬥機機師兼測試員米契爾上校（Captain Pete “Maverick” Mitchell）。

壯志凌雲︱湯告魯斯挑戰極限 親自帶隊水底特訓操fit演員

《壯志凌雲》（Top Gun）於1986年上映。（imdb）

電影於台灣釋出預告及海報時，被台灣眼利觀眾發現，湯告魯斯的經典G-1皮褸，背面特大的「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」（Far East Cruise 63-4, USS Galveston）紀念繡章，原有的日本及中華民國旗幟離奇被消失。事件惹起輿論反彈，連美國國務卿蓮佩奧（Mike Pompeo）亦針對事件發聲。據台媒報導，電影將於5月底於台灣上映，而且消失的中華民國旗幟亦將會回歸。

《壯志凌雲》電影中，標誌性的皮褸後繡有「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」紀念繡章，繡章上有清晰的日本及中華民國旗幟。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

繡章上的旗幟在側面亦清楚可見。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

湯告魯斯當年在《壯志凌雲》裡穿著的G-1皮褸，因為電影的流行而牽起潮流。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

據台灣媒體報導，台灣方面的媒體優先場中，有記者發現湯告魯斯身穿的皮褸背後依然保留了「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」紀念繡章的日本及中華民國旗幟，對台灣觀眾而言無疑為電影加添了一個重大彩蛋，亦破除了之前的「河蟹」疑雲。不過電影暫時並未獲安排在中國上映，未知與皮褸事件有沒有關係。

「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」紀念繡章。（網上圖片）

「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」紀念繡章於《壯志凌雲》早已出現，該繡章紀念了美國海軍加爾維斯頓號曾經巡經日本、台灣等太平洋地區而發行，清楚印有美國、聯合國、日本及中華民國的四面國旗。