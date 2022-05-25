壯志凌雲︱拆解湯告魯斯經典機師造型　Cosplay獨行俠豐儉由人

湯告魯斯（Tom Cruise）經典代表作《壯志凌雲》（Top Gun）上映36年後，推出續作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），重演美國海軍戰鬥機機師兼測試員米契爾上校（Captain Pete “Maverick” Mitchell）。

《壯志凌雲》（Top Gun）於1986年上映。（imdb）

湯告魯斯當年的電影造型風靡萬千影迷，片中標誌性、充滿繡章的皮褸及飛行員外套（Bomber Jacket），在電影上映後牽起一股模仿風潮，成為街頭潮流服飾。

經典G-1皮褸

《壯志凌雲》的經典皮褸，相信是觀眾最期待出現的服飾之一。該件皮褸源自美國軍方於上世紀四十年代供給飛行員的G-1外套，外套特色在於後肩的摺疊設計及羊毛翻領。而外套上的繡章亦令造型更突出及更具個性，湯告魯斯的G-1外套不論正背面都繡上多個繡章，其中胸前的數個紅色繡章及背面的特大「遠東巡航63-4加爾維斯頓號」紀念繡章令造型在觀眾中留下深刻印象，而該紀念繡章早前有傳於續集被移除，在台灣引起輿論風波。

飛行員的標誌——飛行連身衣

《壯志凌雲》最經典的一幕，莫過於湯告魯斯在戰機座艙上舉起姆指的鏡頭。湯告魯斯當時身穿飛行員執勤時的飛行連身衣，亦於制服上繡上多個繡章，令他的個性更出眾、辨識度亦更高。湯告魯斯在戲裡執行飛行任務時，在飛行連身衣外套上跳傘裝備，帶強烈的機能感。由於戰鬥機經常處於高速飛行狀態，會令機師的血液集中於腿部，容易令大腦缺氧，因此飛行衣腿部會裝上氣囊，使血液能夠流到飛行員腦部，保持清醒。

Ray-Ban太陽眼鏡

湯告魯斯在戲裡經常配戴Ray-Ban 3025 Aviator太陽眼鏡，從電影可見，配戴款式應為金或銀框、配上深灰或墨綠色鏡片。該款太陽眼鏡多次出現於湯告魯斯戶外活動以及駕駛電單車的場面，有助阻隔紫外線及代替頭盔的風鏡。當年電影上映後，《時代雜誌》曾經報導Ray-Ban該系列眼鏡的銷量上升超過四成，深受影迷追捧。亦由於該系列眼鏡有多款尺吋及顏色組合，讓男女影迷都能夠輕鬆配襯。

手錶

湯告魯斯在電影中有一項較低調的配襯品，就是一隻黑色的Porsche Design Chronograph手錶。雖然手錶未有在劇情中佔關鍵作用，但亦成為了獨行俠的經典造型單品之一，縱然過了三十多年，湯告魯斯仍然於《壯志凌雲：獨行俠》裡配戴同一款手錶，雖然未知是否當年的同一隻手錶，但亦證明了該設計的長青。

《壯志凌雲》裡，湯告魯斯的手錶是一款較低調的配飾。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

牛仔皮靴

對香港觀眾而言，湯告魯斯的電影形象中，腳上一雙西部牛仔靴應該最為陌生。有別於熟悉的美式皮靴，西部牛仔的皮靴更具地方特式，工藝亦更源遠流長，湯告魯斯配襯的牛仔靴亦比一般用純色皮靴更具辨識度，紅色靴筒、黃色靴身及綠色的雕花翼紋，成為全身素色造型中一大亮點，於駕駛電單車時亦特別搶眼。

經典劇照中，湯告魯斯的日常服飾配襯了混色牛仔皮靴。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

軍用識別牌

軍牌是每一名軍人的基本裝備，用於識別身份、軍旅編號、血型、性命及宗教等資料。湯告魯斯於電影中作為一位海軍機師，自然也屬於軍人編制中，亦有自己的軍牌。然而在湯告魯斯的配襯下，軍牌恍如配飾造型的一部分。

湯告魯斯在《壯志凌雲》作為海軍機師，自然配戴自己的軍用識別牌。（《壯志凌雲》劇照，imdb）

Levi’s牛仔褲與白色口袋T裇

湯告魯斯在戲中配襯G-1皮褸的造型，最簡單不過必定是藍色Levi’s 501直腳牛仔褲以及上身的白色圓領口袋T裇。湯告魯斯年輕時身型壯健，身體比例亦不輸高大的同戲演員，身穿簡約的白色T裇牛仔褲亦不減其巨星魅力。

以上各項《壯志凌雲》的造型服飾，有不少單品能夠融入日常的衣著配襯之中，而且豐儉由人，影迷可以輕易配襯出一套Top Gun造型，重現軍事風時裝潮流。