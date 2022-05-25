《壯志凌雲》首集演員去晒邊？　「女教官」想歸隊「冰人」患喉癌

湯告魯斯堅持要真拍，親身上陣不要CG。（《壯志凌雲：獨行俠》劇照）

《壯志凌雲》（Top Gun）自1986年上映後，可謂鞏固了湯告魯斯的小生地位，加上翌年的《手足情未了》（Rain Man），更奠定是新一代動靜皆宜的價值演員，直至拍埋《職業特工隊》就紅到今時今日。電影收得，公司當然不斷說湯告魯斯拍續集，但當事人多年來都堅持再拍都要真拍，唔要CG，終於拉鋸了超過30年，技術成熟令電影順利開拍續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），以年近60之齡，再落場揸飛機。身為主角的湯告魯斯事事親力親為，更加落力召集番第一集原班人馬歸隊，令電影每一幕都是回憶，惟獨女主角Kelly McGillis唔見影。



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女主角Kelly McGillis《Take My Breath Away》

當年29歲的Kelly McGillis，接拍了《壯志凌雲》，飾演女教官一職，仲跟湯告魯斯織出一段愛情線，一幕纏綿戲加埋首《Take My Breath Away》，經典到今集都要複製一次。既型格又性感的Kelly McGillis，成為當年女神。不過對其事業未算有很大受惠，隨後亦再沒代表作，加上她隨心的性格，外貌走樣令幕前演出機會大減，後更主力從事飲食業。不過更令傳媒關心的是其花邊新聞，包括與第二任老公離婚後，2009年突然宣布出櫃，與老婆閃婚後再閃離。而當《壯志凌雲：獨行俠》籌拍時，她已公開想客串一角，但到電影快上畫前她都稱劇組未有聯絡自己，令她心淡。

二人的關係，令剛陽十足的電影添上愛情元素。（《壯志凌雲》劇照）

「冰人」韋基馬患喉癌

韋基馬（Val Kilmer）飾演的冰人（Iceman），在《壯志凌雲》中一直針對湯告魯斯，而且更力壓對方摘下「Top Gun」榮譽。直至壓軸一戰，二人才由化敵為友。韋基馬曾經是荷里活明日之星，與兩大影帝羅拔迪尼路及阿爾柏仙奴合演的《盜火線》（Heat），1995年更接任做新一代蝙蝠俠，拍下《新蝙蝠俠─不敗之謎》（Batman Forever），前途一片光明。奈何後來有傳他開罪高層，在荷里活發展受壓，更致命是在2014年患上喉癌，要接受手術及化療後，雖保住條命但從此永久失聲並要靠喉管進食，近年要靠AI科技才可以再次發聲。

「死」黨Anthony Edwards成長青樹

在戲中飾演湯告魯斯「死」黨Goose的Anthony Edwards，在一次意外中身亡，更速使湯告魯斯成長。雖然角色已死無緣歸隊，但故事發展其子會參與特別任務，跟湯告魯斯出征，而爸爸的死更成為二人心結。現實中的Anthony Edwards，戲外成為百搭甘草，亦曾經憑美劇《仁心仁術》4度獲提名金球獎戲劇組最佳男演員，終在1998年順利獲獎。而且他長拍長有，最新的演出作是Netflix的《創造安娜》（Inventing Anna）。

最想佢歸隊美琪賴恩

在第一集飾演Goose老婆的美琪賴恩（Meg Ryan），當年只有25歲，屬客串性質，不過其外貌已獲觀眾及電影公司垂青，知名度大增，發展亦比McGillis更順利，《90男歡女愛》（When Harry Met Sally）、《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）、《網上情緣》（You ve Got Mail），成為愛情片女王。不過近年亦減產，今次亦因為劇情安排，無緣歸隊。