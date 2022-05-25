反咬尊尼特普失敗　DC證大減《水行俠2》安芭赫德戲份唔關家暴事

強尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴案踏入審判的第5週，上星期安芭赫德在庭上哭訴官司令她星途盡毀，連有份參與並已拍畢的《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），戲份都被大刪。不過日前，臨時決定透過視像作供的DC電影總裁濱田沃特（Walter Hamada）就提到Amber Heard戲份被刪與家暴案無關，只是覺得她與積遜莫瑪（Jason Momoa）演出沒有化學作用，甚至想將這角色從第二集刪掉。



審訊踏入第五周，尊尼特普一臉認真聽DC電影總裁濱田沃特作供。（影片截圖）

尊尼特普在審訊以來，強調因為案件影響他名聲，被剔除《加勒比海盜》系列第6集（Pirates of the Caribbean）的演出，而要求安芭赫德作出賠償，不過安芭的律師便傳召迪士尼製作部高層證沒有此事，令賠償機會大減。同一套路，安芭赫德上星期，在庭上都聲稱因為與尊尼特普的官司，導致華納兄弟一度考慮要將她換角，最後雖力保角色，但戲份遭大幅刪減，更暫時不容許她參與《水行俠2》的任何宣傳。

臨時決定透過視像作供的DC電影總裁濱田沃特（Walter Hamada）就提到Amber Heard戲份被刪與家暴案無關。（影片截圖）

DC電影總裁︰安芭赫德和積遜莫瑪在演出上欠化學作用

就這指控，尊尼特普的代表律師臨時傳召DC電影總裁濱田沃特（Walter Hamada），在庭上視像作供，濱田沃特對這說法作出否定，更直言起初甚至有考慮換角。「因為覺得安芭赫德和積遜莫瑪在演出上欠化學作用，為了補救這情況，我們在後製期下了不少苦功，要從剪接、鏡頭運用、配樂等技術層面加強，才讓電影更具說服力。」濱田沃特更坦言「化學作用」這回事有時很輕易做到，有時卻要花很大力氣，現在是盡力做到合格。

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第二集想飛安芭赫德出局

另外，濱田沃特又解釋安芭赫德在續集戲份大減，跟這場官司無關係。「由於《水行俠2》故事會以積遜莫瑪與柏德烈韋遜（Patrick Wilson）為重心（戲中同母異父弟弟歐姆（Orm）一角），因此赫德飾演的角色在這一集也被調整成較次要角色，這是因應劇情所需，並非試圖和赫德切割。」事實上，早前已有娛樂產業顧問凱薩琳阿諾（譯名）在法庭上證實，華納兄弟原本是想直接刪她的角色，只是導演溫子仁與積遜莫瑪力撐，先可以令安芭赫德的戲份保得住。

安芭赫德聱勢跌至谷底，就算贏了官司，亦挽回不了形象。（視覺中國）

有趣是，當中的證供更意外曝光《水行俠2》的劇情，原定安芭赫德有不少打戲和愛情線，但最後電影一來就講到她受傷，無法前往旅程，直到片尾才再亮一亮相，根本只是客串成份。而片酬方面，安芭赫德亦已經欠議價能力，第二集只是稍稍加了100萬美金（約780萬港元）片酬，反觀積遜莫瑪就由300萬美金（約2,335萬港元）漲到1500萬美金（約1億1,670萬港元）。