《被消失的凶案》渣男何華超肉搏三女　洪天明探訪類風濕病人取經

由羅守耀執導、編劇，張兆輝、陳靜（Dada）、洪天明、任達華、邵美琪（Maggie）、林雪、何華超等主演的懸疑電影《被消失的凶案》，將於6月16日公映。今日發布30秒先導預告，當中最具話題是何華超在戲中飾演無惡不作、好色又暴力的「刀疤勇」，與梁敏儀、湯沛宜、李曼筠、林寶玉的連場激戰，非常大膽。

一具被深埋8年的人體殘肢，警方鎖定死者是刀疤勇（何華超 飾），張兆輝就懷疑是前妻言鳳萍（Dada 飾）與同屋主爛面超（洪天明 飾）通姦殺人。（《被消失的凶案》劇照）

電影《被消失的凶案》講述大廈重建，發現一具被深埋8年的人體殘肢，警方鎖定死者是刀疤勇（何華超 飾），懷疑其前妻言鳳萍（Dada 飾）與同屋主爛面超（洪天明 飾）通姦殺人，惟在警方再三調查下，疑點重重變成懸案，凶案似是被消失得無影無蹤。

超哥飾演變態角色真係冇得輸。（《被消失的凶案》劇照）

在最新的預告中，洪天明於審訊室被Maggie、輝哥連環審問，他否認認識刀疤勇，卻穿插著他與Dada一齊食麵包、研究戒指頸鏈的非一般親密畫面，足見二人關係非淺。接著是華超於劏房內家暴Dada母子，掌摑外又鞭打兩人，過程非常暴力。而戲中的華超更是非常好色，不停與李曼筠拉扯，又和梁敏儀、湯沛宜激戰連場，未知是否這個原因而引來殺身之禍。片中可見華超面目異常猙獰又猥瑣，入型入格，單看預告片已「成功贏得」觀眾的厭惡。

除了情慾與暴力畫面成賣點，其實電影都想大家關注下患有類風濕炎的病人，而洪天明個角色就是飾演類風濕關節炎患者，所以開拍前導演羅守耀專程帶隊，讓天明和幕後工作人員與類風濕關節炎病人組織毅希會的病友見面，希望在拍攝上能呈現到類風濕關節炎患者的真實情況。在交流中，天明了解到病友關節問題所引來的不便，例如要用掌心位置拎重物、使用餐具進食時可能要用手肘支撐、還學習到紮風箏的技巧，而Dada雖然不需要飾演類風濕關節炎患者，但戲中要照顧天明，所以當日亦專程到場了解及學習作為照顧者需要注意的地方，她與天明在鏡頭外對角色的著緊，足見二人對演戲的投入度與專業度。

劇組與患者一同研究病況的呈現。（影片截圖）