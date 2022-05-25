壯志凌雲︱湯告魯斯親自揸戰機玩花式　嚇親英國名嘴James Corden

湯告魯斯（Tom Cruise）的經典電影《壯志凌雲》（Top Gun）事隔36年推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），為了宣傳新戲，湯告魯斯邀請主持深夜節目《The Late Late Show》的英國名嘴James Corden，感受「Top Gun級」飛行體驗。但事關James Corden曾經於湯告魯斯推出《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission：Impossible-Fallout）並同樣進行宣傳時，被湯告魯斯邀請一起高空跳傘，James Corden被嚇得怕怕，但這次亦半推半就地接受湯告魯斯的邀請。

《壯志凌雲》及續集《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

James Corden被湯告魯斯用私人飛機載到位處加州沙漠中的一個飛機場，他們首先試飛二戰時期的P-51戰鬥機，是二戰時期美軍最著名的戰鬥機之一。《壯志凌雲：獨行俠》的開場一幕，湯告魯斯於飛機停泊艙內修理的正正是P-51戰鬥機，而該古董戰機是湯告魯斯本人的收藏品，由前妻Katie Holmes送贈，估計價值約為四百萬美元（約港幣三千萬）。

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第二日，湯告魯斯再次帶James Corden進行試飛，湯告魯斯向愛國者噴射機隊（Patriots Jet Team）借來L-39信天翁噴射機，是一架高性能噴射機，能夠搭配輕型武器作戰，被多國空軍廣泛使用作教練機，進行空軍機師的基礎及高級訓練。湯告魯斯早前在另一位英國名嘴Graham Norton的節目上透露過自己擁有多項民航及噴射機駕駛執照，所以能夠駕駛L-39信天翁教練機。湯告魯斯載James Corden在L-39噴射機上高速飛行，更大玩倒頭飛行、360度打圈式飛行等危險花式，再次將James Corden嚇到腳軟。落機時James Corden驚魂未定，笑指自己對湯告魯斯又愛又恨。