Disney+星戰劇集ObiWan Kenobi即將上架　伊雲麥葵格：希望演多季

伊雲麥葵格（Ewan McGregor）主演的星球大戰（Star Wars）劇集《Obi-Wan Kenobi》即將於5月27日上架Disney+頻道，將會事隔17年再次重演絕地武士（Jedi）Obi-Wan Kenobi大師。劇集將講述《星球大戰前傳III黑帝君臨（Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith）》後，Obi-Wan Kenobi在銀河中渡過的流徙生活。

影集《Obi-Wan Kenobi》海報。（imdb）

劇集第一季共有六集，上線當日將會同時上映首兩集，然後每星期釋出一集。伊雲早前在訪問中提及，他非常喜歡Obi-Wan Kenobi的角色，如果有機會的話，他希望能夠多演出一季：「目前我們只拍了六集，是經過精心設計的限定劇集，所以目前尚未有相關安排。但如果系列廣受歡迎，迪士尼認為劇集有發展前景，我非常樂意繼續演出。我喜歡與Deborah Chow（劇集導演）合作，我喜歡使用新技術拍攝，而且劇本非常好。」

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現在推測迪士尼頻道的計劃方向，仍然言之尚早，然而伊雲的意願足以影響正在拍攝的《Ahsoka》劇集及目尚未命名、將由《雷神奇俠4：愛與雷霆》導演Taika Waititi執導的星球大戰拍攝計劃。

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《Obi-Wan Kenobi》將於5月17日在Disney+頻道上架，首播兩集。劇集由伊雲麥葵格、Hayden Christensen及Joel Edgerton主演。故事的時間線上設定於前傳與《星戰》三部曲之間，與《韓索羅：星球大戰外傳》（Solo: A Star Wars Story）的時間背景相近。故事將會填補前傳與原三部曲之間，Kenobi大師的經歷，以及他在Tatooine星球遠遠地守護Luke Skywalker的生活。