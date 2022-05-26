壯志凌雲︱盤點五架戲裡出場戰鬥機　結局「轉機」曝流氓國家身份

湯告魯斯（Tom Cruise）的經典作品《壯志凌雲》（Top Gun）事隔36年再推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），戲內以繼續美國海軍戰鬥機測試員兼教練Pete “Maverick” Mitchell作為主角。

《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

故事講述湯告魯斯回到海軍最精銳的Top Gun機師訓練學院訓練一眾年輕機師執行一個看似不可能的任務。電影裡出現多架戰鬥機，配合不同的劇情及任務階段。其中，敵方「流氓國家」在基地中收藏的一架軍機，竟意外曝露了國家身份，對觀眾與軍事迷而言是極難得的彩蛋之一。

以下為各位盤點《壯志凌雲：獨行俠》裡出現過的戰鬥機，內容含有劇透成份，未睇電影的讀者慎入！

《壯志凌雲：獨行俠》劇照。（imdb）

F/A-18 Super Hornet 超級大黃蜂戰機

F/A-18超級大黃蜂戰機是《壯志凌雲：獨行俠》裡的「主角」，湯告魯斯與一眾海軍機師均駕駛超級大黃蜂戰機進行訓練及執行最終目標的轟炸任務。

F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（網上圖片）

儘管超級大黃蜂戰機並非美軍最先進的服役戰鬥機，但正如湯告魯斯於戲中所言：「並不在乎戰鬥機本身，而是取決機師本人。」

《壯志凌雲：獨行俠》劇照。（imdb）

SR-72 Son of Blackbird黑鳥式偵察機

湯告魯斯於電影開場時，正在為美國海軍的研發部門執行戰機測試的工作，並嘗試拯救正在被無人機取締的載人戰鬥機。

SR-72 Son of Blackbird黑鳥式偵察機槪念圖。（網上圖片）

湯告魯斯需要在研發途中的SR-72黑鳥偵察機上，飛行臻至10G’s（10級G力），而正常人體承受的極限為9級G力，所以測試面臨一個極大的阻力以及為飛行員帶來極高風險。

《壯志凌雲：獨行俠》劇照。（imdb）

P-51 Mustang 野馬戰鬥機

湯告魯斯在電影出場時，正在飛機庫中修理一架二戰年代出產的P-51野馬戰鬥機，該型號的戰鬥機為二戰年代最著名的一款，戰鬥力驚人。

P-51 Mustang野馬戰鬥機。（網上圖片）

而戲裡登場的「道具」P-51，其實是一架真實的古董野馬戰鬥機，由湯告魯斯本人所擁有，亦是由其前妻Katie Holmes送贈的禮物，估計價值約為四百萬美元（約港幣三千萬）。

湯告魯斯出場時，修理的P-51野馬戰鬥機。（網上圖片）

Sukhoi Su-57 Felon蘇57戰機

蘇制的蘇57戰機，是《壯志凌雲：獨行俠》裡的「敵機」，技術比超級大黃蜂戰機先進，搭載的武器亦具更大破壞力。蘇57戰機作為「流氓國家」的主力戰機，在轟炸目標的上空及周圍盤旋，亦是令湯告魯斯與戰鬥機組人員的任務難上加難的地方。

蘇57戰機。（網上圖片）

F-14 Tomcat 雄貓式戰鬥機

F-14戰機是《壯志凌雲》的經典戰機款式，在36年前的前作中，F-14戰機是當時的「主角」。但作為退役及落後的款式，F-14戰機在《壯志凌雲：獨行俠》裡出場，除了大賣情懷及給予角色炫耀其駕駛與戰鬥技術如何超人外，更意外令戲中的「流氓國家」身份曝光。

《壯志凌雲》的經典「主角」F-14 Tomcat雄貓式戰機。（網上圖片）

「流氓國家」是一個政治外交術語，經常被美國用來形容危害世界和平的國家，電影中的「流氓國家」試圖利用鈾元素（Uranium）重啟核武製造，顯然符合美國對「流氓國家」的定義。而在云云美國視為「流氓國家」的清單中，據資料指出，唯獨伊朗一國擁有F-14雄貓式戰鬥機，亦令湯告魯斯與舊戰友Goose的兒子Rooster有機會在被雙雙擊落後，於敵軍空軍基地「轉機」再戰。而巧妙的是，伊朗人（Iranian）與鈾元素（Uranium）在英語的發音相當接近，未知是否電影創作人員刻意安排的暗示。