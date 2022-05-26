尊尼特普作供安芭赫德露出詭異笑容　失控狂笑疑自證患人格障礙？

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司即將於週五（27日）作最後判決，踏入最後一週審訊，過程相當激烈。香港時間昨晚（25/5）開庭，尊尼特普律師團隊邀請了尊尼前度Kate Moss出庭作供，證明尊尼並沒有推她落樓梯，踢爆安芭講大話。其後當尊尼作供時，安芭竟然露出詭異笑容，隨即引起網民瘋傳截圖及熱烈討論。

Kate Moss出庭作供，證明尊尼並沒有推她落樓梯。（美聯社）

安芭態度輕佻。（CFP）

尊尼特普神情輕鬆。（CFP）

尊尼特普再次被安芭的律師團召回出庭作供，針對安芭對他扔酒樽導致手指被割斷事件進行審訊。過程中尊尼除了詳述事發經過，並在照片中畫出當時站的位置及手放在枱上的準確位置。期間直播視頻正拍攝尊尼及安芭的畫面，安芭邊寫筆記邊露出詭異的笑容，更一度瘋狂大笑。畫面曝光後，大批網民瘋傳直播畫面，指安芭由開庭至今一直都以受害者自稱，而這個表情一點也不像受害者，更推測這一連串表情疑似證明了自己患有人格障礙及情緒失控。

安芭在尊尼作供時露出詭異笑容。（Twitter圖片）

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其實安芭並不是首次在庭上失控，上週安芭坐上證人席答辯，當法官問安芭代表律師Elaine Bredehoft是否再有問題提出時，Elaine看了記事本後回答沒有後，法官著安芭可以返回座位，坐在律師旁邊。在法官宣布休庭15分鐘前，安芭氣得臉都變紅，然後直接離開法庭，在推門後更疑似破口大罵，失控行為的直播片段隨即被網民瘋傳成為熱搜。

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