尊尼特普與姬摩絲一見鍾情　女方承認分手後勁傷心：喊咗幾年

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司昨晚（25日）迎來戲劇情一幕，尊尼的名模舊愛姬摩絲（Kate Moss）以現場視訊方式作供，親口澄清當年跟尊尼交往時，並沒有被對方推落樓梯，亦從來沒有遭受暴力對待，證明安芭又再講大話屈尊尼，而網民最驚訝的是姬摩絲願意為舊愛挺身而出。

尊尼特普與姬摩絲當年愛得高調。（視覺中國）

尊尼特普與姬摩絲，二人於1994年至1998年間拍拖，據外國媒體報導，姬摩絲透過一名雜誌編號認識尊尼，她本人曾承認第一次見到對方就好有感覺，稱得上是一見鍾情：「從我們初次交談的一刻，我就知道我們會走在一起」。

姬摩絲自爆對尊尼特普一見鍾情。（視覺中國）

果然兩人很快就開始拍拖，仲愛得高調，不時結伴出席公開場合晒恩愛，有指尊尼很懂得出花招氹姬摩絲開心，例如將鑽石頸鏈藏在股溝中送給對方，又準備30枝貴價香檳做特製香檳浴，浪漫又充滿情趣。不過浪費背後亦有不少爭吵，有指當年尊尼與姬摩絲在凌晨5點半吵大鑊，男方因毀壞酒店房間設施而被捕，最後賠錢了事。

尊尼特普與姬摩絲分手，很快就搭上Vanessa Paradis，幾個月後仲做埋老竇。（Getty Images）

二人於1998年正式分手，姬摩絲早年受訪重談舊情，她指過去從不覺得有人懂得照顧她，唯獨尊尼特普能夠做到一點點：「我相信他說的話，例如我問應該點做，佢會告訴我怎麼做，這也是分開後我最想念的，我真的失去了可以信任人的標準，是惡夢，年復一年地哭泣。，噢，眼淚。」