星球大戰︱劇集宇宙大爆發分今明兩年推出　祖狄羅強勢加盟

自從Lucas Film被迪士尼收購，在推出《星球大戰》後傳三部曲後，積極擴展Disney+頻道劇集的領域。（Disney+網站圖片）

《星球大戰》宇宙（Star Wars Universe）自從Lucas Film被迪士尼收購後，近年積極利用Disney+頻道的串流平台，在電影以外用劇集形式進行擴展。繼第一二季《曼達洛人》（The Mandalorian）、經典獎金獵人角色《波巴費特之書》（The Book Of Boba Fett）及今日（27日）於Disney+頻道上首映的《Obi-Wan Kenobi》後，昨日（26日）於星球大戰的慶典上宣布，將會推出三部劇集，分別於今明兩年在Disney+頻道上映，其中一部更邀請巨星祖狄羅（Jude Law）參與演出。

繼《曼達洛人》、《波巴費特之書》及《Obi-Wan Kenobi》後，星戰宇宙預告三部劇集登場。（imdb）

今日首播的《Obi-Wan Kenobi》作為2022年上旬的星戰主打，而昨日宣布推出的《Andor》則定於8月31日上架，並推出首輪預告片。《Andor》將會作為《俠盜一號：星球大戰外傳》的前傳，講述對抗帝國的叛軍形成的階段，敘事的時間點與《Obi-Wan Kenobi》接近，作用亦是填補《星球大戰前傳》三部曲及《星球大戰》三部曲之間的空白。

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而明年將會推出第三季《曼達洛人》（The Mandalorian）及《Star Wars：Skeleton Crew》。第三季《曼達洛人》將於2023年2月上映，由首兩季原班人馬演出，延續曼達洛人與Grogu的冒險旅程。按照星戰劇集過去的聯乘慣例，預計第三季《曼特洛人》中，除了曼特洛族人之間的故事外，相信波巴費特、Ahsoka等角色亦會在劇情中有相當發揮，猶其早前《Ahsoka》自傳劇集的拍攝已經開鏡，正式將在動畫登場、天行者的唯一徒弟Ahsoka Tano，帶到星戰真人版宇宙。

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而《Star Wars：Skeleton Crew》，邀請祖狄羅強勢加盟，由Marvel《蜘蛛俠》（Spider-Man）三部曲的導演Jon Watts執導，雖然Disney+未公開祖狄羅的角色，但憑近年祖狄羅於《Marvel隊長》（Captain Marvel）及《哈利波特》（Harry Potter）前傳《怪獸》（Fantastic Beasts）系列的表現，相信會令他的新舊影迷十分期待。