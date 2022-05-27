奪寶奇兵︱夏里遜福隔15年拍第5集 賀John Williams臻九十歲高齡
撰文：莫匡堯
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日前舉行的星戰慶典上，除了宣布《星球大戰》（Star Wars）宇宙將會推出三部劇集，夏里遜福更於活動上親證《奪寶奇兵》（Indiana Jones）開拍第五集，令全場與會者極為期待。
據外媒報導，夏里遜福於星戰慶典上，在傳奇電影配樂家John Williams創作的《奪寶奇兵》配樂下登場，並興奮地宣佈電影拍攝的消息：「非常高興能夠出席，我以我們所拍攝過的電影而自豪。」
夏里遜福亦感謝今年90歲高齡的John Williams：「非常榮幸能夠於在此恭賀John的九十歲生日，我在其他場合提及過，我們有過一同合作的機會，而這段音樂無論到那裡也跟隨着我。」
《奪寶奇兵5》將不會再由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導，改由《盧根》（Logan）的導演James Mangold負責。夏里遜福將會繼續飾演Indiana Jones一角，而Phoebe Waller-Bridge、丹麥裔康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、 Thomas Kretschmann及西班牙裔康城影帝安東尼奧班特拉斯（Antonio Banderas）亦會參與演出。電影將會於2023年6月30日上映。