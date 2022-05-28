《金田一少年之事件簿》全新版　《浪花男子》道枝駿佑演金田一一

重新製作的《金田一少年之事件簿》（The Files of Young Kindaichi），將於6月1日在Disney+ 獨家上線。改編自全球銷售超過1億冊的人氣同名漫畫，新版由日本尊尼事務所男團，《浪花男子》成員道枝駿佑，聯同上白石萌歌、澤村一樹擔綱主演。

新版的金田一一同美雪，大家又喜歡唔喜歡。（《金田一少年之事件簿》劇照）

身為傳奇私家偵探金田一耕助的外孫，金田一一從小就背負着眾人期待。城內不斷發生令人束手無策的殺人案，成為擁有超高智商的金田一要破解的難題。雖然金田一只是一名高中生，卻憑藉其優秀的邏輯推理能力，解決了其他偵探無法偵破的案件。最初金田一只有青梅竹馬的好友七瀨美雪協助查案，但當其出色破案才能引來東京警視廳的警部劍持勇注意後，三人從此組成偵查小隊攜手破案，緝拿罪犯、彰顯正義。

主角天才少年偵探金田一一，由今年首度主演電影《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失以及大熱電視劇《被擦掉的初戀》而人氣急升的道枝駿佑飾演，今年參演電影《彬與瑛》及晨間劇《心胸咚咚》的上白石萌歌飾演金田一的青梅竹馬好友七瀨美雪，至於曾演出電影《假面之夜》（Masquerade Night）、電視劇《夜間醫生》的澤村一樹，飾演東京警視廳警部劍持勇。