壯志凌雲︱真TOPGUN機師學校起底　越戰創空戰6倍勝利率傳奇

《壯志凌雲》及《壯志凌雲：獨行俠》電影海報。（imdb）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）上映後引起全球觀眾熱烈反響，承接前作《壯志凌雲》（Top Gun）訓練海軍空戰機師的框架，今集由湯告魯斯（Tom Cruise）執掌教鞭訓練新一代的戰機飛行員，執行不可能的高空作戰任務。而《壯志凌雲》除了成為八九十年代海軍招徠的招牌外，亦向真．TOPGUN機師學校致敬。

TOP GUN海軍機師訓練學校校徽。（Topgunassociation圖片）

現實中的TOP GUN學校（TOP GUN SCHOOL）於1969年初辦，當時正處於越戰中期，美軍在對抗北越空軍的戰況並未如理想。在越戰開始時，TOP GUN學校的創辦人Dan Pedersen當時正在美國海軍服役，而美軍長久以來在空戰上擁有絕對的優勢，據軍事史學家Dr Timothy Orr指出，韓戰時期，美軍在空戰上大獲全勝，但越戰時卻意外地傷亡慘重，成績之差令人震驚，意味着空戰的策略需要根本上的改變。

TOP GUN學校的創辦人Dan Pedersen。（Fox新聞）

Dan Pedersen回憶越戰時的慘況，指短短四個月內便有13位戰友喪生。當時交戰的死亡率大約為2：1，即美軍每擊落兩架敵機，便折損一架戰機。他於報告中提出改善方法，重新開設訓練學校，針對失傳的纏鬥戰術（Dogfight）進行訓練，以應付北越空軍的作戰模式。於是1969年，海軍上校指名Dan Pedersen創辦海軍戰鬥機武器學校，亦即TOP GUN，該校在沒有資金、機械及飛機的支援，而且時間緊絀，大約60至90日內便要完成第一階段的訓練。

TOPGUN機師訓練學校及元祖精銳機師，攝於1969年。（美國海軍網站圖片）

Dan Pedersen精選了八位最精銳的機師，重新進行訓練，並讓他們擔任教練，傳承纏鬥的作戰技術予下一代的戰機機師。這班元祖TOP GUN機師，經過僅僅60天的改造訓練後，以最實際、最精準的課程，破解敵軍的戰術，便前赴戰場。三年後，美國海軍與北越空軍的空戰成績，接近12：1，提升近6倍，而成績的大幅進步，海軍亦歸功予Dan Pedersen的報告及TOP GUN學校。

TOP GUN機師訓練學校創辦人Dan Pedersen傳記作品《捍衞戰士：成軍的歷史與秘密》書封。（HACHETTE BOOK出版社網站圖片）

時至今日，TOP GUN學校仍然挑選海軍的精銳戰鬥機師進行訓練，並期待能夠將經驗與技術流傳下去。而TOP GUN學校的傳奇除了被拍成電影外，亦被創辦人Dan Pedersen寫成傳記《捍衞戰士：成軍的歷史與秘密》（Top Gun An American Story），而2019年適逢TOP GUN學校創校50週年，7位元祖機師亦聚首一堂，慶祝TOP GUN的50週年校慶。