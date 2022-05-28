康城影展︱IU慘遭撞膊影片瘋傳 法國網紅狂道歉被批想出位
撰文：陳穎妍
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韓國電影《孩子轉運站》（Broker）今年入圍《第75屆康城影展》主競賽單元，IU、宋康昊、姜棟元和李周映等踏上紅地氈引起關注外，IU慘遭外國網紅撞肩的影片也在網上瘋傳，涉事網紅遭網民及粉絲批只想出位。
網上流出的直播影片中可見，當時IU與其他人在紅地氈旁等候及聊天，其後一名金髮女子經過IU身邊，並大力撞到IU的膊頭。IU不但被撞開半個身位，撞到人的女子亦沒有停下道歉等，因而引起了國際關注。其後粉絲對該女子進行起底，發現她是來自法國的美妝網紅Maria，並去到她的IG洗版要求道歉。Maria得悉爭議後，馬上拍片向IU及粉絲道歉，表示自己並不是故意，只是無心之失。
除了拍片道歉外，Maria更上傳了一段於《康城影展》拍攝的影片並配上IU歌曲做背景音樂，以及親自私訊IU的道歉文，瘋狂道歉的舉動被質疑只是為了上位。粉絲亦表示，Maria道歉後依舊分享到派對玩樂的影片，直言不見得道歉有誠意。現時大眾對她的評價一面倒，表示外國人撞到人必定會停下道歉，但她頭也不回明顯是故意，要是IU不是名人的話，更加不會公開道歉。
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點撃睇IU及一眾主演登上紅地氈的照片：
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