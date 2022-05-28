《闔家辣》電車巡遊逼爆「姜濤灣」　君如問Edan︰要一百張飛

賀歲片《闔家辣》因為疫情而押後至7月14日上映，今日（28日）電影主演兼監製吳君如，聯同鄭中基、呂爵安（Edan）、胡子彤、袁澧林、林家熙與導演兼編劇鄭晉軒，於西環為電影舉行電車巡遊宣傳。電車由西環屈地街電車廠出發，途經中環、金鐘及灣仔，以銅鑼灣總站為終點，電車廠外吸引數百名「鏡粉」到場支持Edan。

話晒係賀歲片，點都要醒獅助慶。（葉志明 攝）

一眾《關家辣》演員在屈地街出發。（大會相片）

吳君如以及鄭中基、Edan「父子」接受訪問時表示，慶幸《闔家辣》能夠爭取到暑假檔期上映，吳君如指：「這個檔期是我們『爭崩頭』爭回來的，可能作為史上第一部暑假上映的賀歲片。」鄭中基笑指：「其實電影的賀歲元素並不重，反而是『疫情片』，放在暑假看完全沒問題。」

一眾演員乘電車出發。（葉志明 攝）

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對於首次於電影飾演爸爸的鄭中基，自言十分輕鬆，吳君如反指梁詠琪挑戰更大：「對Gigi而言，飾演媽媽的心理關口較大，因為通常她的角色都比較漂亮，但她知道由Edan飾演她的兒子，連劇本也不看便決定接拍電影。」

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如果咁啱坐對面車，都幾開心。（大會相片）

對於七月即將舉辦的Mirror演唱會採用實名制，Edan贊成採用實名制：「我希望粉絲都能夠入場欣賞演出，而不會因為黃牛而買不到飛。」君如亦熱烈地表示想睇演唱會，Edan貼心地指自己會預留門票，問君如要多少張門票時，君如立刻獅子開大口：「我要一百張！」Edan笑指雖然未知自己會有多少門票，但有的話一定會為君如預留。

Edan一路開live一路分享，大批粉絲睇住直播跟車。（直播截圖）