不要忘記我愛你｜劉以豪專訪　演只有一天記憶的人︰我記憶都很弱

由黃真真執導，娜扎及劉以豪主演愛情片 《不要忘記我愛你》，於今個星期（26/5）上映，戲中劉以豪飾演患有「一日記憶」疾病的人，這是繼《被悲傷更悲傷的故事》後二次飾演病患角色。雖然劉以豪未能到港宣傳新片，不過就為《香港01》做了一個視像專訪，大讚從導演黃真真身上學習了很多東西。其中包括演喊戲的技巧。

劉以豪接受《香港０１》訪問，他自認記性很差，與角色有點類同。（影片截圖）

劉以豪在戲中叫陸堯，因為手術影響到記憶力，而患上失憶症，所以他只有一天的記憶，每天都回到手術前的那一刻，其實這樣的生活過得相當辛苦，而且他是一個音樂製作人，但即使患病也沒有放棄這個夢想，希望可以抓住每一個人的時間點，所以他用了一本筆記簿，來告訴自己今天到底活到哪裡。對於今次演出，劉以豪首先分享是與導演的合作。

劉以豪事隔兩年再跟娜扎合作︰「我不知道她看到我會覺得有什麼不同，我自己會希望這一次有帶給她不一樣的感覺。」（《不要忘記我愛你》劇照）

記者︰導演黃真真導演怎樣打動你參與演出？

劉以豪︰我覺得真真導演的眼睛很會說故事，看着她的眼睛說劇本脈絡就經常被她打動了，不自覺被帶入了。她是一位既細膩又嚴格的導演，要求我們有很真實的演出，自然地表達出來。導演希望我們真實，她有時候反而不想讓我們被劇本所框着想像力，希望我們不要看劇本，依照當下的狀態去一起創作，包括利用道具或東西，好像信件或影片，去幫助我們更加容易投入。

劉以豪稱自己跟陸堯也是積極樂觀的人，如果心情不好的時候，就會想散散步、開開車。（《不要忘記我愛你》劇照）

記者︰怎樣去投入演一個只有一天記憶的人？

劉以豪︰其實我沒有想過真的有人每天都失憶，看過資料有些人會因為車禍或者手術而引致這個狀況，每個人的狀況都不太一樣。我接到劇本時，會思考這個人會怎樣面對每天的生活。為了進入這個角色，我有一個星期，醒來之後真實感受一下陸堯的生活，拿着筆記簿，去百貨公司走一走，明明是很熟悉的道路，都會問自己曾經有來過嗎？我覺得很不好受，沒有安全感。

劉以豪稱自己是個無記性的人。（《不要忘記我愛你》劇照）

記者︰你的記憶力強嗎？日常如何提醒自己記住工作和生活上的細節？

劉以豪︰非常弱，我已經認清自己是一個記憶力不好的人。我其實跟我爸一樣很聰明，常常取笑我媽東面說成西面，會開玩笑跟她說「我記憶力不好就是像你，沒有辦法」。我就是用一個最笨的方法，好像這次要背有一篇英文台詞，我就是每天日唸夜唸，沒有很聰明的技巧。

記者︰你認為整部電影中最難拍攝的部份是什麼？

劉以豪︰我覺得整部都滿不容易的，因為情緒都很重，每一天都好像新的一天，但一醒來就要應付沉重的問題，比較難應該就是進入狀態，但是在進入狀態之後，就很舒服又很自在了，因為跟娜扎跟導演的互動，可以一起很快進入電影的橋段去。

記者︰「陸堯」的性格和你自己有沒有相似之處？

劉以豪︰我覺得一定有相似的地方，他是一個比我執着的人。我不知道當我面對同樣的狀況，有沒有辦法這麼努力去抓着這個時機和彼此的關係，因為這樣很需要勇氣。我覺得不只是他自己，也包括自己親人、朋友一起去努力完成，陸堯身邊也很感謝身邊愛着他的人。我跟陸堯也是積極樂觀的人，如果心情不好的時候，就會想散散步、開開車，到山上或者海邊走走。我就是一個很需要走動的人。