《壯志凌雲獨行俠》女機師「鳳凰」　意大利靚女獲湯告魯斯賞識

湯告魯斯（Tom Cruise）的經典作品《壯志凌雲》（Top Gun），事隔36年再推出續集《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），湯告魯斯繼續演繹美國海軍戰鬥機測試員綽號「Maverick」，至於女角方面，除了有凍齡女神珍妮花康納莉（Jennifer Connelly）飾演酒吧老闆娘，與湯告魯斯有段情，而另一女角，32歲的Monica Barbaro，飾演的女機師Phoenix一樣吸引，而這位型格少女原來擁有意大利人血統。

戲中是位型格機師，最後更有份參與重要任務。（《壯志凌雲獨行俠》劇照）

Monica Barbaro（莫妮卡巴巴羅）在戲中飾演「鳳凰」（Phoenix），是戲中唯一參與作戰的女機師，可能是萬綠叢中一點紅，她的亮相特別令人記得，而她又的確相當有型格。Monica於1990年6月17日出生，現年31歲，父母皆是意大利人，但小孩時期雙親已經離異，要投靠親戚。

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不過Monica 從小都獲裁培，自小學跳芭蕾舞，又在Tisch藝術學院完成舞蹈學位，同時選修表演，最終更以表演系畢業，隨後更進修戲劇。Monica出道至今只拍過兩部電影，《壯志凌雲獨行俠》是她第二部，以往以電視劇為多，2016年首部正式參與的電視劇是《UnREAL》 ，隨後較多人認識是加盟法政劇《Chicago Justice》，飾演一位聰明牙尖嘴利，機智聰敏的助理檢察官。 而今次獲湯告魯斯賞識，飾演「鳳凰」一角，就令她更廣為人認識，期待她往後有更多演出。