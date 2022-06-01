壯志凌雲掀軍事熱潮　盤點八位當過兵荷里活巨星

《壯志凌雲：獨行俠》上映後，在外國網民之間牽起軍事電影熱潮。（imdb）

《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）上映後，令全球影迷牽起一鼓軍事風潮，除了回顧經典戰爭電影外，外國網民亦起底不少荷里活巨星的當兵史，其中有不少「估佢唔到」的例子，在他們開展演藝事業前，原來有過一段「平頭歲月」。

不少荷里活巨星也有過他們的平頭歲月。（《烈血焚城》劇照，imdb）

以下為大家盤點八位曾經當兵的荷里活巨星：

姬嘉鐸（Gal Gadot）

《神奇女俠》（Wonder Woman）姬嘉鐸的當兵背景廣為人知，亦成為她演出不少動作及特務片的吸引力之一。出生於以色列的姬嘉鐸，曾於以色列國防軍（Israel Defense Forces）服役，並於軍中擔任體適能及格鬥教官，她曾經在訪問中表示：「你付出兩三年，並不是為了自己。你犧牲了自由，但換來了紀律與尊重。」

姬嘉鐸服役相片（左，pinterest）；《神奇女俠》劇照（右，imdb）。

亞當戴華（Adam Driver）

憑《婚姻故事》（Marriage Story）入圍奧斯卡金像獎最佳男主角的亞當戴華，在開始演藝事業前，曾經於美國海軍陸戰隊服役。他因為911事件而決定成為軍人，但因為一宗單車意外而退役。他曾經表示：「當你加入軍隊時，與你的身份與擁有的一切分離，令你的目標十分清晰。而當你恢復自由身後，便會追逐自己想做的目標。」

亞當戴華服役相片（左，美國國防部相片）；《婚姻故事》劇照（右，imdb）

阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）

動作巨星阿諾舒華辛力加，作為前州長及前世界健美先生的身份廣為影迷所知，然而在成為健美運動員前，來自奧地利的阿諾曾經於陸軍裡服役，隸屬坦克部隊，負責駕駛坦克車。而他對健美的追求，亦於服役期間開始，阿諾曾於訪問裡分享，自己比其他同袍花更多時間訓練體格，而他的體格與對訓練的堅持亦成為隊中的典範。

阿諾舒華辛力加服役期間負責駕駛坦克（左，網上圖片）；《鐵血戰士》劇照（imdb）。

奇連伊士活（Clint Eastwood）

以飾演牛仔成名的奇連伊士活，在開展電影事業前，曾經於韓戰時期在美國陸軍服役，他於軍中擔任救生員及游泳教官，直至1953年免除職務。

奇連伊士活年輕相片（左，imdb）；《毒行俠》劇照（右，imdb）。

貓王（Elvis Presley）

貓王是少數開展了演藝事業後才服兵役的巨星，在成為搖滾之王兩年後，貓王於1957年被召入伍，加入美國陸軍，並曾被調派到德國執勤，於1960年免除職務。在德國服役期間，貓王邂逅了Priscilla Beaulieu，後來更與她結婚。

貓王服役期間的相片（左，網上圖片）；貓王的經典造型（右，imdb）。

米高堅（Michael Caine）

兩屆奧斯卡得主英國演員米高堅，出身於南倫敦的他，曾經於女皇衞隊（Queen’s Royal Regiment）及皇家燧發槍團（Royal Fusiliers）服役，期間被派遣到德國及韓國。米高堅於退役後，被星探發掘，成為舞台劇演員，展開演藝事業。

米高堅飾演軍人的電影《猛鷹雄風》劇照（左，imdb）；《蝙蝠俠：夜神起義》劇照（右，imdb）。

摩根費曼（Morgan Freeman）

作為荷里活最磁性的聲音代表，摩根費曼的服役經歷或許最接近《壯志凌雲》。摩根費曼於1955年加入美國空軍，夢想成為一位戰機機師，但在訓練過程中，他意識到自己並沒有肚量承受戰機的空中戰鬥，於是決定退役，並步向風險較低的演藝事業。