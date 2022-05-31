《一樣的天空》周祉君扮演自閉和強迫症　揣摩患者言行傳神演繹

慶祝香港回歸25周年的《一樣的天空》，由香港四大電影公司：銀都機構、英皇電影、寰亞電影及天下一電影聯手出品，銀都機構攝製。集結四位新一代導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒共同執導，聯合三十多位演員合力演出，其中由王菀之、周祉君、朱栢謙、吳浣儀、袁富華、蘇麗珊、莊鍶敏及朱鑑然主演的單元《90度角的世界》，是關於自閉青年藝術家尋獲自信，創作出自己獨有風格的作品。



朱柏謙飾演周祉君的舅父，神神化化但對外甥照顧周到。（《一樣的天空》劇照）

周祉君在故事中扮演患有自閉和強迫症的恆仔，個情一板一眼，接受不了一絲改變。首次飾演精神病患者的周祉君做足功課去扮演角色，除了觀察自閉和強迫症患者的行為舉止，了解他們的內心世界外，自己亦花心思去揣摩恆仔的性格，並為角色設計出獨特舉止，例如行路轉彎一定要90度轉身，對於聲音很敏感，經常戴著耳機避開嘈音。他的苦功沒有白費，傳神地展現了自閉和強迫症的狀態。

而飾演發掘恆仔藝術天份的舅父的朱栢謙，也坦言透過這次演出體會了如何與精神病患者相處。他憶述導演提醒他與周祉君對戲時，要看著對方的眼睛說話，去得到他的注意力。兩人真摰逼真的演出，讓觀眾切身感受到恆仔和舅父之間亦師亦友的溫情。