《侏羅紀世界》全球恐龍大追蹤　花園泳池海底周圍都係……周圍都係

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）於今個星期上畫，上集《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）講到侏羅紀公園家族孫女Maisie，不忍一眾恐龍被實驗室的氰化氫氣毒死，決定打開關閘釋放所有恐龍出來，令恐龍走到全球各地，陷入新一輪危機。

第三集一嚟，恐龍四散到各地，周圍都係，周圍都係……（《侏羅紀世界：統治霸權》影片截圖）

網頁見到個地球有多個紅點，即是恐龍出沒的地方。（網頁截圖）

承接第二集，第三集一嚟就講到全球都係恐龍，要基斯柏特眾人去收拾殘局，而電影上畫前，電影公司就製作一個網站，名為「恐龍追蹤器」（Dinotracker，https://www.dinotracker.com/?localisation=hk）列出全球各地「目擊」恐龍足跡的相關影片及照片，逐一介紹曾於《侏羅紀》系列出現及新登場恐龍種類。

無齒翼龍唔使等通關，已經直飛日本，真係無恥。（網頁截圖）

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從網站所見，當中由森林、公路、太平洋海底、泳池、後院等都有恐龍蹤影，當中就分別出現重爪龍（Baryonyx）、冥河龍屬（Stygimoloch）、雙型齒翼龍（Dimorphodon）、巨型三角龍（Triceratops）、滄龍（Mosasaurus）等等。