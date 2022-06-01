怪奇物語4｜Eleven喪失超能力打唔贏魔王？　解構劇中7大恐怖怪物

Netflix王牌美劇《怪奇物語》（Stranger Things）集科幻、懸疑、驚悚於一劇，過去三季都獲得極高評價，成為該平台最受歡迎劇集之一。相隔近三年，第四季將會一分為二上架，並以超黑暗恐怖的姿態回歸，有不少劇迷直言第一集已經被嚇窒。除了看主角們如何應對「顛倒世界」（The Upside Down），第四季亦加入了打不死的恐怖魔王，而劇中出現過的怪獸都非常值得留意！



第四季將會一分為二推出，上半部於日前（27/5）上架，下半部則在7月1日回歸。（Netflix）

Eleven失去超能力如何對付人形怪物？（預告畫面）

第三季結局上演的星城之役（Battle of Starcourt）令霍金斯小鎮（Hawkins）籠罩在恐怖和毀滅中，事隔六個月，主角們仍然受到餘波影響。Eleven（Millie Bobby Brown飾）跟隨Joyce（Winona Ryder飾）一家搬到加州過新生活，與好友們分隔兩地的同時還要摸索複雜的高中生活。可惜在這難上艱難的時期，一個全新的恐怖超自然威脅又浮現，更要對付比過去三季更邪惡更恐怖的魔王Vecna。現在就為大家解構劇中7大恐怖怪物的特性。

第四季全新恐怖反派Vecna。（劇照）

第四季Big Boss「不死巫師」Vecna

在第四季中亮相的全新恐怖反派Vecna來自「顛倒世界」，在Dustin等人最愛的桌上遊戲《魔域奇遇》（Dungeons & Dragons）中極為強大的不死巫師。遊戲中，Vecna生前被摧毀之前僅剩下一隻左眼與左手，角色自1974年第一代《魔域奇遇》就已經存在。而劇中的Vecna乾屍般的蜘蛛腳造型極為恐怖，更擁有觸及人類思想及心靈感應的邪惡能力，相信只有Eleven的超能力才能與對付得到他。

魔蝙蝠（Demobats）

除了不死魔王Vecna，在本季出現的還有魔蝙蝠（Demobats）。魔蝙蝠的外型像蝙蝠，亦跟經典科幻恐怖電影《異形》中出現的Facehugger有點相似，相信是製作人Duffer Brothers向80年代恐怖片致敬。劇中魔蝙蝠是Vecna的利爪，在發現敵人的時候向Vecna通風報信，更會啃食人肉。

Spider Monster

在第二季的「顛倒世界」大門關上之前，Will（Noah Schnapp飾）體內的奪心魔（Mind Flayer）仍留在真實世界中，並寄生在奪心者身上。被寄生因產生化學變化後，變成了巨型怪物。

奪心者（The Flayed）

剛才提及過的被奪心魔寄生的生物叫作奪心者，而第一季被奪心的就是Will，去到第三季被奪心的就是Max的哥哥Billy（Dacre Montgomery飾）。Billy在第三季的結局星城之役（Battle of Starcourt）中，犧牲了自己並於Spider Monster對抗。

「魔神」Demogorgon

在首兩季中經常出現的Demogorgon在劇中的概念同樣來自《魔域奇遇》（Dungeons & Dragons），在「顛倒世界」中的有強大的影響力，被稱為惡魔之王。這種嗜血品種身高約5.5米，屬性為爬行動物或兩棲動物，特別之處是雌雄同體，而且形態跟人類相似。沒有眼耳口鼻，發怒或進食的時候面部會「開花」，更帶有利齒，擁有異常地長的「觸鬚」為手臂。

Demodogs

Demodogs的身體跟狗沒有分別，只是同樣都是佈滿肌肉，跑起上來的速度亦異常地快，而頭部跟Demogorgon一樣，都會「開花」及口中生滿利牙。在劇中，肥仔Dustin在偶然機會下發現Demodog的幼蟲，形態跟蝌蚪相似，其生長過程都跟青蛙類近，在成長後期才長出雙腿。不過跟冷血動物不同的是，牠極度害怕高溫，同時不能生存在強光或陽光地下。

​奪心魔（Mind Flayer）

Mind Flayer控制著「顛倒世界」的一切，它會尋找宿主而分成小部分進入人類的身體，然後操控人類。雖然奪心魔暫時沒有在第四季出現，但在Will的畫作中似乎暗示了他仍然被奪心魔影響著。