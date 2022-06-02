侏羅紀世界3︱盤點十大新舊恐龍班底　新寵南巨龍增磅成霸王？

《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列第三部終章《侏羅紀世界：統霸天下》（Jurassic World Dominion）將於6月2日在香港搶先上映。電影除了繼續由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）主演外，亦驚喜地將《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列的三位主角，包括飾演知名古生物學Alan Grant的Sam Neill、古植物學家Ellie Sattler的Laura Dern、研究混沌理論的數學家Ian Malcolm的謝夫高拔林（Jeff Goldblum）帶回電影裡。

《侏羅紀世界：統治霸權》電影海報。（imdb）

在演員班底回歸合作外，《侏羅紀世界3》亦將會有新舊恐龍班底「合作」，從前曾經於《侏羅紀公園》亮相的部分恐龍將會回歸，而系列最終章亦會帶來新的恐龍品種。

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

以下為大家盤點十款將會於《侏羅紀世界3》出場的恐龍品種：

「老大哥」暴龍（Tyrannosaurus rex）

《侏羅紀公園》系列的「老大哥」暴龍「T-Rex」將會回歸，雖然相比《侏羅紀世界》的恐龍，它的最強霸主地位可能被取代，但是它依然是大眾最熟識的恐龍品種之一。

《侏羅紀公園》劇照。（imdb）

雙脊龍（Dilophosaurus）

相信不少《侏羅紀公園》的觀眾當年在電影上映時，也被雙脊龍突然「開屏」嚇到。而雙脊龍在《侏羅紀世界3》的首輪預告裡剎那現身半秒，應該令不少侏羅紀老影迷感到驚喜。

《侏羅紀公園》劇照。（imdb）

似雞龍（Gallimimus）

《侏羅紀公園》裡的其中一幕經典，是Dr. Grant與兩個小朋友被一大群似雞龍在大草原上追趕，這種體型較小但速度驚人的恐龍，亦將會回歸，雖然並非在預告片中追趕騎電單車的主角基斯柏特的恐龍，但憑着其速度相信會在電影中發揮一定的功能。

《侏羅紀公園》劇照。（imdb）

南方巨獸龍（Gigantosaurus）

《侏羅紀世界3》的兩輪預告中，最吸睛的莫過於被Dr. Grant形容為「世界上最巨型的肉食性動物」的南方巨獸龍。雖然根據資料，南方巨獸龍相比同為肉食性恐龍的棘龍體型較小，但電影極有可能利用基因變種等方法，成功令南方巨獸龍「增磅」，成為新肉食恐龍的霸主，以致三位舊主角見到南巨龍的真身當下，覺得難以致信。

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

大鼻角龍（Nasutoceratops）

預告片中，當恐龍在人類都市內暴走時，連草食性的大鼻角龍也不例外地對人類進行攻擊，體型巨大、擁有巨型眉角與鼻骨的大鼻角龍，竟然將一輛行走中的吉普車撞翻。

《侏羅紀世界：統治霸權》預告截圖。（預告影片截圖）

風神翼龍（Quetzalcoatlus）

預告片中令觀眾最屏氣懾息的一幕，莫過於風神翼龍偷襲基斯柏特乘坐的飛機一幕。片段中，基斯柏特看見風神翼龍巨大的影子時，起初仍然以為是另一架飛機，豈料風神翼龍突然施以偷襲，飛機被𣊬間拆得支離破碎，破壞力之驚人，比過往在系列裡出現過的翼龍更強。

《侏羅紀世界：統治霸權》預告截圖。（預告影片截圖）

禽龍（Iguanodon）

植食性的禽龍，以「第一具被人類發現的恐龍化石」而聞名，它的復原雕塑曾於第一界世界博覽會上的會場倫敦水晶宮內展出，而《侏羅紀世界3》終於在銀幕上塑造動態版本的禽龍，相信會成為不少恐龍迷眼中的電影彩蛋。

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

厄兆龍（Moros）

厄兆龍是體型細小的暴龍類恐龍，在《侏羅紀世界3》裡亦不例外，體型細少加上獨特的有毛髮非飛行恐龍，相信在電影中的辨識度將會相當高。

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

無畏龍（Dreadnoughtus）

身為世界上最大型的陸生脊椎動物，草原上一定能夠看到它的踪影，在眾多恐龍中鶴立雞群，如果無畏龍在戲裡與其他恐龍一樣暴走，奔走起來將會天崩地裂。

《侏羅紀世界：統治霸權》劇照。（imdb）

偷蛋龍（Oviraptor）

與鳥類極為相似的偷蛋龍，並非偷恐龍蛋的賊人，沒有相關習性，但它們過去的化石都在其他恐龍的蛋巢外附近發現，所以以此命名。如果《侏羅紀世界3》的劇情橋段內出現恐龍的巢穴與未孵化的恐龍蛋，觀眾不妨留意一下附近有沒有偷蛋龍的踪影。

《侏羅紀世界：統治霸權》預告截圖。（預告影片截圖）

速龍（Velociraptor）

在《侏羅紀世界》系列中，速龍Blue與主角的關係一度十分親密，彼此建立了一段互信共存的關係，而《侏羅紀世界3》，Blue將會有誕下小速龍，而故事亦似乎因為小速龍被獵人活捉，而令主角展開追尋的歷程。