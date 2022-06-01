金像獎｜公布新演員新晉導演造型照　增設即時口述及手語傳譯

《第四十屆香港電影金像獎頒獎禮》將7月17日舉行，頒獎禮舉行前，大會邀得部份候選人參與拍攝紀念特刊，今日（1/6）就率先發布「最佳新演員」及「新晉導演」兩大候選人的造型照。

特刊率先發布「最佳新演員」及「新晉導演」兩大候選人相片。（官方相片）

「最佳新演員」及「新晉導演」獎項是為鼓勵及表揚業內新人而設。無獨有偶,五位榮獲提名「第 40 屆香港電影金像奬—最佳新演員」的候選人，均各有兩項提名，實力非凡。其中王丹妮在《梅艷芳》一片演出一代歌后，梁仲恆在《媽媽的神奇小子》中飾演本港殘障奧運飛人蘇樺偉，兩人將分別角逐影后與影帝寶座。至於演繹「蘇樺偉少年版」的馮皓揚，《濁水漂流》飾演患上失語症青年的柯煒林，以及在《殺出個黃昏》飾演未婚懷孕少女的鍾雪瑩，則分別入圍競逐最佳男、女配角獎項，為本屆增添話題。

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至於本屆「新晉導演」獎項，角逐亦相當激烈，包括《濁水漂流》導演李駿碩、《除暴》導演劉浩良，二人均是再度獲得提名。另一位獲得提名的文念中曾四度奪得「最佳美術指導」及「最佳服裝造型設計」金像奬，今次就以拍攝許鞍華的紀錄片《好好拍電影》的導演身份首次入圍，此外還有《一秒拳王》趙善恆及《手捲煙》陳健朗首爭「新晉導演」榮銜。而得主將可同時獲得「創意香港」及「電影發展基金」撥款港幣十萬元獎金以作獎勵。

此外，大會同時公布 7 月 17 日晚上直播的「第 40 屆香港電影金像奬」節目將特設口述影像及手語傳譯，分別由「香港盲人輔導會」及「香港手語來自聾星」為視障、聾人及有需要人士服務，讓大家可以無障礙地欣賞本屆盛事。