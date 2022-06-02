《明日戰記》元宇宙企劃第一步　古天樂︰將公布另一大型科幻製作

萬眾期待，由天下一全力投資製作的電影《明日戰記》，即將上映，而電影上畫前已經動作多多，包括會推出NFT產品。昨晚（1/6），古天樂便化身總司令，於Discord開AMA，原定同大家分享有關《明日戰記》NFT細節，但期間古生突發爆料，公布有關OneCool Group與GUSTO Collective合作的元宇宙企劃「OneCool Collective」，而且會以四階段大力發展，而談論多時的電影《明日戰記》，亦成為整個大型企劃的第一步！「我們已經籌拍續集，月中會再公布另一大型科幻製作。」古天樂說。



古天樂昨晚現身Discord，跟大家分享《明日戰記》的元宇宙企劃。（網上圖片）

直播於昨晚8點準時開始，古天樂以「總司令」身份登場，主持人先問到，電影《明日戰記》為何要與NFT結合起來？古天樂表示《明日戰記》是自己的心血結晶，他覺得科幻片跟NFT這新類型產物很匹配，而且當中去中心化的思維，可讓大家參與更多，這是他最認同的。

全個NFT系列叫做「OneCool Collective」，是跟科技公司GUSTO Collective合作。（影片截圖）

至於《明日戰記》NFT，其實只是整個NFT計劃的第一步。全個NFT系列叫做「OneCool Collective」，是跟科技公司GUSTO Collective合作，系列首個獲授權IP就是《明日戰記 Warriors of Future》。古天樂︰「兩間公司在創作、推廣同後期發展上，都有非常大的發展空間，例如現在我們正構思利用虛擬人物（AVATAR）配合元宇宙的發展，進行表演或影片製作等。」

受到疫情影響，《明日戰記》上映日期遲遲未能落實。古天樂︰「並非我不想上，只是戲院未開、疫情未過，我都冇辦法，總不能隨便選個檔期上了算。」（《明日戰記》劇照）

「《明日戰記２》已經籌備劇本中」

問到為何會大力發展電影以外的科技產品，古天樂就覺得做事不可以墨守成規，最重要是匯集大家意見，像電影《明日戰記》一樣，香港都可以展現出（華語電影）新視野。古仔愈講愈興奮，表示有很多大計想同大家分享，只是礙於合約精神未能透露，而當主持人問到是否在《明日戰記》電影上映後，相關的NFT便會停下不作發展，古仔便立即否認，並忍不住要分享一下公司的元宇宙企劃。

古天樂︰「我接觸NFT的時間不是太長，但當中去中心化，以及主張集思廣益的精神，正正令我樂在其中，完完全全在刺激我的大腦，去行將來更遠的路。《明日戰記》只是一個開始，我會將更多更新的想法放入OneCoolCollective當中，我可以透露多少少，《明日戰記2》已經正在籌備劇本階段，而在兩至三個星期後，公司會再宣布另一大型科幻製作，隨後我們又會跟一些國際的大型IP品牌合作，甚至共同創作動畫電影，將香港創作，反過來有機會成為國際IP，這都是我未來想做的事。」

去年底已發布全新海報，似乎上映期近，但第五波疫情殺到，所有事情重頭嚟過。（《明日戰記》海報）

「『古天樂』三個字是無辦法去到永遠」

企劃宏大，藍圖清晰，但主持人亦不諱言，NFT近期不時被唱淡，又說爆煲，又說熊市，為何還選擇在這時候參與其中？古天樂︰「如果個市暢旺時你去做，大家不會見到它成功之處，能在熊市間如何做好它才是最緊要。等於我們正處於疫情，所有事情都停擺，不敢行下去是無用的。點解大家對NFT的熱度走得快？因為大家的參與度未夠高，如果大家可以不停給予創作，這個趨勢便可延續。」

主持人又問到投資這個NFT，是否等於投資到「古天樂」身上？古天樂︰「投資我個名是無用的，是投資我的想法，我對香港電影、元宇宙的想法，在NFT世界人人都可以是創作者，大家都可以說出自己的理念，覺得可行的都可以共同發展，這才是重點，亦是做創作最重要的元素，單單是『古天樂』三個字是無辦法去到永遠的。」

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獨愛機甲類型 訂製可著用Iron Man戰甲

去到最後，主持人跟古生閒聊一番，問到一生之中最衝動是哪個時候？古天樂又回到電影去。「就是在無拍《星球大戰》之下，毅然走去拍一部《明日戰記》出來，隨後再去探究怎樣拍科幻片和做動畫的領域。」他又形容這亦是自己的生活的動力來源︰「只要不停工作，不停給予自己壓力，不要覺得心灰，永遠覺得明天是最光明，人的最大動力是創作，不要讓自己停下來便可以。保持不停去進步不停去學習，切勿放棄自己。」

最後，有參與者問到古仔是否對機甲類的角色情有獨鍾？古天樂︰「我好喜歡機甲類型，由細到大都鍾意《星球大戰》，又喜歡Iron Man（鐵甲奇俠），我是瘋狂到找人幫我製作一套可穿上身的Iron Man的戰甲，仔細到每個關節都郁到。電影給予你無限想像，令你明知現實無法實現的事情，都想去做一次。」