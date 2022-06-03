MADMAX︱末日先鋒前傳《Furiosa》開拍　后翼Anya孖雷神末日飛車

《末日先鋒：戰甲飛車》電影海報。（imdb）

澳洲籍導演佐治米勒（George Miller）繼《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max：Fury Road）後，為系列再添一集，新戲以《Furiosa》命名，並於6月1日開始拍攝。

基斯咸士禾夫於社交媒體上發文，分享《Furiosa》開拍的消息。（IG圖片）

前作中極為搶鏡、由查理絲花朗（Charlize Theron）飾演的「單手女將」Furiosa，將會成為新戲的主軸，而新戲的時間點將會設定於《戰甲飛車》前，作為電影的前傳，填補Furiosa的個人背景故事。

《末日先鋒：戰甲飛車》裡，Furiosa由查理絲花朗飾演。（imdb）

據外媒報導，《Furiosa》由《后翼奇兵》（The Queen's Gambit）女星Anya Taylor-Joy飾演Furiosa，夥拍「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在戲中展開末日飛車。雖然未有電影的相關造型及相片曝光，然而Furiosa的經典光頭造型，極具標誌性，所以並不排除Anya Taylor-Joy會為電影拍攝而剃光頭髮。

電影《Furiosa》以35毫米膠片拍攝，有別於前作使用數碼攝影機進行拍攝，將會面對更大的困難。《末日先鋒：戰甲飛車》的幕後製作曾經傳出，拍攝期間，因為大量飛車追逐戲均真實拍攝，並未使用綠幕等依賴後期製作的拍攝方法，因此損耗了大量攝影機等器材。而膠片攝影機在體積及重量上，比數碼攝影機更大型及沉重，器材的靈活性亦較低，所以如果使用相同的拍攝方法，在難度上將會比前作更高。