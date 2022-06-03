導演陳德森兩歷抑鬱症煎熬　與吳彥祖合作勁抑壓：連劇本都唔識睇

TVB大力改革，最近邀請金像獎最佳導演陳德森擔任TVB藝員訓練班主理人，打造星級導師團，各方面培訓新演員。原來金像獎背後，陳德森曾患兩次抑鬱症，飽受煎熬，他最近就上到鄭丹瑞的YouTube節目《健康旦》，與大家細訴人生起跌經歷。

《紫雨風暴》是陳德森執導，由吳彥祖、甘國亮、何超儀、周華健、陳沖主演的動作片。（影片截圖）

提到第一次患上抑鬱，原來是在執導由吳彥祖、甘國亮、周華健、何超儀及陳沖主演的《紫雨風暴》，陳德森坦言：「其實第一次患上都是拍戲，拍吳彥祖演的《紫雨風暴》，他在之前拍了一部小型片，之後來拍就做男主角。其實那個角色很複雜，我自己也覺得很複雜，很多內心世界，但是對一個新演員來說，尤其是他是在外國長大，他連劇本也看不懂，他要別人讀給他聽然後他硬背下對白。你要做這麼多內心戲，先不是說他合不合格，其實他是還沒到，但是他盡力了，但是我又不斷要求，但是他又盡力了。那我就開始覺得自己導演有問題，其實兩個人都沒有錯。」陳德森更透露自己情緒一直也有抑壓，幸好後來很多人幫忙，在片場盡量令他的情緒冷靜下來。

吳彥祖當年回港兩年左右。（1998《紫雨風暴》劇照）

+ 8

陳德森更透露抑鬱症其實有五個徵狀：「第一你是害怕、恐懼，不知道怎麼辦。到了第二個階段你就會想，我去一次旅行，很長的。或是那份工作令我有抑鬱症，我轉換一份工作或是我的女朋友我換一個女朋友，但是不行的，因為你沒有解決那件事，沒有解決。第三你就想找一個例如鄭丹瑞，我這生和他做了朋友，我覺得他很厲害，他很有頭腦、情商和智商都高，我找他聊天……第四個階段你就躲在家中了，我的家僥倖有自己的套房和洗手間，那我就開始不見人了。傭人拿飯菜就放在門口，把自己當作是坐牢，可以兩天吃飯，三天不洗澡。拉下簾子就躲起來了，朋友找你呢？不聽。那時候可以把電話線路轉到秘書台，那時候是2004年，我抑鬱症最嚴重的那一年。然後第五個階段就是比較嚴重 就是叫做自殺或他殺，我已經到了第五個階段 因為抑鬱症到了那個階段有可能變為狂躁症的……」

陳德森曾兩歷抑鬱症煎熬。（影片截圖）

然而在情緒最脆弱的時期，陳德森接受過氣功及抑鬱症的治療，然而有次在溫哥華聽了一場宗教的心靈演講後，卻像突然得到啟發，決定勇敢面對所有難關，由此他頓悟到，要為下半生找尋更多人生目標。好景不常，他又因在製作《十月圍城》期間，令其情緒再度崩潰，最後藉著業界的好友仗義幫忙，終排除萬難完成電影。

《十月圍城》在《第29屆香港電影金像獎》橫掃最佳電影等8個獎，陳德森拿下最佳導演。（視覺中國）