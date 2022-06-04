侏羅紀世界｜速龍Blue喜獲「龍」兒　盤點七種能夠單性繁殖生物

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World：Dominion）已於香港上映，作為年度鉅製之一，兼史提芬史匹堡（Steven Spielberg）賣座經典系列的最終章，《侏羅紀世界3》不論在視覺效果、科幻想像的野心，均大大超越前作。電影中，由主角Owen（基斯柏特 飾演）一手訓練的速龍Blue，竟然意外喜獲「龍」兒，成為不可能的奇蹟，而小速龍Beta其後被捕獵，除了令Owen踏上整個歷程，亦暗地牽扯到複製人美思（Isabella Sermon）的身世。



《侏羅紀世界：統治霸權》電影海報。（imdb）

繼承《侏羅紀》系列的重要槪念與基石，基因工程是電影不可或缺的命題，而早於《侏羅紀公園》（The Jurassic Park，1993）時，在令恐龍復活的基因研究中，利用了青蛙的基因填補缺漏，但從而亦令恐龍得到單性繁殖的能力。

雖然現實世界中，人類沒有令恐龍復活，但單性繁殖的現象一直存在於自然界，以下為大家盤點自然界中能夠單性繁殖的生物，牠們與《侏羅紀》系列的恐龍，竟然異常地關係密切﹐

科莫多龍

科莫多巨蜥是世界上現存體型最大的蜥蜴，其外型與絕種的恐龍有相似之處，被俗稱為科莫多龍，主要棲息於印尼的島嶼上。科莫多龍雖然一般由雌雄交配繁殖，但雌性科莫多龍亦會進行單性繁殖，一隻於英國動物園內單獨飼養的雌性科莫多龍，便曾經出現單性繁殖的現象。

蜜蜂

蜜蜂是一種具有社會型態與階級的生物，蜂后具有生育能力，雄蜂則會透過與蜂后交配，令蜂后的卵子受精，而工蜂則是缺乏生育能力的雌性蜜蜂。然而，工蜂亦會在不交配的現象下產卵，然而因為未受精，所以工蜂的卵子只會發育成雄蜂。

鯊魚

鯊魚在一般情況下，是由雌雄進行交配，令雌性鯊魚體內的卵子受精，從而繁殖。然而，科學家發現，在缺乏配偶的情況下，鯊魚會「自體孤雌生殖」，這類情況主要出現於單獨飼養在水族館的雌性鯊魚身上。有趣的是，現代鯊魚於侏羅紀時代已經出現，物種的歷史接近兩億年。

鯊魚在缺乏配偶的情況下會出現單性繁殖的現象，但相關研究仍然未完成，探討到當中的生物結構變化。（網上圖片）

《侏羅紀公園》系列的大導演史提芬史匹堡，亦曾經以鯊魚作為題材，拍攝了經典的賣座電影《大白鯊》（Jaws）。（imdb）

水母

水母是其中一種最常見的海洋生物，雖然型態簡單，但具有複雜的生物性。水母的繁殖方法，一般亦會經過雌雄交配，成功受精後誕下幼體。然而幼體在水中會通過分裂，成為多個個體，經過發育成為成熟的水母個體，在「自我複製」的現象下，進行單性個體繁殖。

青蛙

除了「天然單性生殖」外，科學家亦曾經透過實驗，成功在人為刺激下，令青蛙的未受精卵發育，成為「人工單性生殖」。實驗中，青蛙的單性生殖，可以完整地保留母體的性狀。而《侏羅紀公園》第一集便引用了青蛙的DNA去填補遺留，導致另一災難。

紅尾蠎

紅尾蠎是體型相當龐大的蚺蛇，分佈於中美及南美洲一帶，品種多而且有多種顏色。紅尾蠎屬於卵胎生蛇類，除了經過交配繁殖外，亦有紀錄顯示能夠自行單性繁殖。

加州神鷲

加州神鷲是能夠單性繁殖的生物中的異數，加州神鷲一般情況下，會由雌雄進行交配，然後生產一枚鳥蛋。然而如果幼鳥或鳥蛋丟失或被移走，加州神鷲會再次下產蛋，取代失去的蛋，而過程中未會經過交配，所以在此特殊情況下，亦能夠進行單性繁殖。