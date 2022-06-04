死侍3︱前作編劇再冧莊　保證玩味十足：唔會變迪士尼合家歡

《死侍》（左）與《死侍2》分別於2016年及2018年推出。《死侍》《死侍2》電影海報。（imdb）

「史上最嘴賤」的超級英雄死侍（Deadpool）宣布將會回歸，拍攝第三部電影《死侍3》（Deadpool 3）。由荷里活型男賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演的死侍，於2016及2018年分別推出兩部電影，以玩味、暴力與猖狂著名，深受成人觀眾歡迎，而首兩部《死侍》（Deadpool）的編劇Rhett Reese與Paul Wernick將會再下一城，再次合作編寫《死侍3》，電影則會由《爆機自由仁》（Free Guy）導演Shawn Levy接棒。

《死侍》的編劇Rhett Reese（左一）、Paul Wernick（右）與主演賴恩雷諾士（中）。（Getty Image）

首兩部《死侍》電影均由20世紀霍士影業投資拍攝，而隨着霍士於2019年被迪士尼大舉收購，意味着死侍將會回歸Marvel宇宙。編劇Rhett Reese接受外媒訪問時透露：「能夠將死侍帶回去（Marvel）是一個千載難逢的機會，有了漫威電影宇宙的背景，便能夠在電影中引入更多新角色、新奸角等等。我們希望把握這個黃金機會，在這個情況下發揮得最好！」

死侍原屬於Marvel宇宙的《變種特攻》系列人物。《死侍》電影劇照。（imdb）

至於近年隨Marvel與星球大戰（Star Wars）被併入迪士尼後，均有「合家歡化」的趨勢，Paul Wernick強調：「死侍就是死侍！」他們對死侍的風格與尺度具有一定的堅持，所以兩位編劇亦向死侍迷保證，不需要擔心製片商迪士尼會令《死侍3》變成一部合家歡電影。

《死侍》系列一直以玩味風格著稱，電影中含有大量暴力、色情與粗口等18禁元素，而且經常挖苦其他超級英雄作品，不僅與死侍關係密切的《變種特攻》（X-Men）被大舉諷刺，甚至連《美國隊長》（Captain America）與曾經由賴恩雷諾士本人主演的DC漫畫宇宙電影《綠燈俠》（Green Lantern）也不放過。《死侍3》的開展，必定會令影迷期待團隊將會如何「玩寸」整個Marvel電影宇宙。